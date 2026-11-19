El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan antes del único cara a cara entre el candidato d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ni el presidente del Gobierno y candidato del PSOE al 29N, Pedro Sánchez, ni el presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, han dado prioridad a la atención sanitaria en el debate electoral, donde las referencias a esta materia se han enmarcado en la discusión sobre la gestión y el refuerzo de los servicios públicos.

Durante el 'Cara a cara', celebrado en la Academia de la Televisión, Feijóo ha reivindicado su experiencia al frente de la sanidad gallega durante diez años y ha defendido la contratación de médicos y la construcción de hospitales públicos, mientras Sánchez le ha reprochado recortes en camas hospitalarias y en más de 600 profesionales sanitarios durante su etapa en la Xunta, así como la privatización del Hospital de Vigo.

Sin propuestas concretas para la próxima legislatura, Sánchez ha defendido el aumento de 18.000 millones de euros del presupuesto sanitario estos años, mientras Feijóo ha señalado su intención de reforzar el Sistema Nacional de Salud con la contratación de más médicos.

"¿Sabe lo que hay que hacer en sanidad? Contratar médicos", ha señalado el candidato popular. En respuesta, Sánchez ha criticado la gestión de la sanidad pública en Madrid, al denunciar los contratos con hospitales privados y el aumento de la contratación de seguros privados por parte de los madrileños.