El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; y el secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si gobierna, modificará sin "ninguna duda" la ley de eutanasia y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, le ha afeado que "quiere derogar" esta ley y "restringir el acceso al aborto a mujeres de 16 años".

"Entonces, ¿usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia?", ha preguntado Sánchez, a lo que Feijóo ha contestado afirmativamente. "Estoy diciendo que voy a modificar la ley de eutanasia, no tenga ninguna duda, sí", ha subrayado, este jueves durante el 'Cara a cara' celebrado en la Academia de la Televisión.

En este sentido, Sánchez ha advertido que allí donde gobierna el PP lo que está haciendo es "desmantelar las políticas de igualdad, recortar los recursos de apoyo a las víctimas de violencia de género" y le ha afeado que "quieren restringir el acceso al aborto de las mujeres de 16 años" y derogar "la ley de muerte digna", algo que ha calificado de "auténtico error".

Por su parte, Feijóo ha pedido no tocar la ley del aborto y ha apostado por reformar la ley de eutanasia. "Mire, no toque usted el aborto, hay una ley y hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Fin. No toque usted la eutanasia. La muerte digna hay que respetarla, pero la vida digna hay que promoverla señor Sánchez", ha insistido.