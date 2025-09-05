Sanidad pone en marcha la consulta pública de la futura ley de organizaciones de pacientes

Imagen de la reunión entre el Ministerio de Sanidad y las asociaciones de pacientes. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad informado de que ha puesto en marcha este viernes una consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes, una norma que busca ofrecer un marco legal específico para las organizaciones de pacientes y familiares de pacientes.

"El primer paso para darles un marco legal propio que reconozca su papel en el sistema sanitario y que garantice su independencia. Con esta ley queremos reforzar su labor, darles más estabilidad, más capacidad de incidencia y mejorar así la calidad de nuestro sistema sanitario", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, tras reunirse este viernes con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza General de Pacientes, Feder, la Federación Española de Diabetes, Gepac y la Confederación de Salud Mental.

Según explica Sanidad, este reconocimiento jurídico permitirá consolidar su papel como actores relevantes dentro del Sistema Nacional de Salud, garantizando una participación "estable, estructurada y legítima" en los procesos de toma de decisiones que les afectan de manera directa. Asimismo, se pretende regular de forma clara los derechos y deberes de estas organizaciones, "fortaleciendo su capacidad de interlocución con las administraciones públicas y su sostenibilidad a largo plazo", apunta Sanidad.

La futura norma también tiene entre sus objetivos facilitar la creación de un registro oficial de organizaciones de pacientes, que permita su adecuada identificación y reconocimiento según criterios de representatividad. "Esta herramienta contribuirá a mejorar la transparencia y la eficacia de los procesos participativos, reforzando el principio de cogobernanza en el ámbito sanitario", añade el Ministerio.

En conjunto, Sanidad destaca que esta iniciativa busca garantizar la integración "plena y equitativa" de estas organizaciones en el funcionamiento del sistema público de salud, "reconociendo su papel fundamental como agentes activos en la mejora de la atención sanitaria y en la defensa de los derechos de las personas afectadas".

El Ministerio de Sanidad invita a la participación activa de la ciudadanía y del tejido asociativo en este proceso a través del siguiente correo electrónico: consultapublicaaplpacientes@sanidad.gob.es. La consulta ha comenzado este viernes y permanecerá abierta hasta el próximo 23 de septiembre.