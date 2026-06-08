Sanidad ofrecerá preservativos gratuitos en farmacias a jóvenes de 16 a 22 años y los establece como "un derecho"

Archivo - Sanidad ofrecerá preservativos gratuitos en farmacias a personas de 16 a 22 años y los establece como "un derecho"- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para personas de 16 a 22 años que "cambia la literatura" y los establece como "un derecho" a través de las oficinas de Farmacia.

El objetivo con estos métodos de prevención es "intentar convertirlos en un derecho" e introducirlos en el "día a día", que sea "algo que está ahí", ha destacado durante la 'Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)' que ha celebrado el Ministerio de Sanidad en Madrid.

"Para ello, estamos iniciando un programa de gratuidad", ha señalado Gullón, que ha añadido que dar preservativos sin coste "no es tan novedoso", pero sí hacerlo a través de las oficinas de Farmacia, por lo que ha puesto en valor la colaboración, para ello, con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

A su juicio, existe, por tanto, una "diferencia conceptual", ya que la intención es llegar, en una "primera aproximación", a "tres millones de personas en toda España", para lo que se van a facilitar los preservativos "accesibles en las farmacias". "Cada 'x' tiempo, cada mes, tienes derecho a una caja de preservativos", ha ejemplificado.

"Nosotros hacemos una compra de preservativos para toda España" y es el CGCOF el que los reparte en las farmacias comunitarias, con lo que se da "una vuelta a las narrativas alrededor del preservativo" y se convierte "en un derecho", ha insistido. Tras ello, ha puesto de relieve el "valor añadido" que supone "que esto se haga en un lugar que puede tener una importancia central" en "la prevención de las ITS y, en general, en la mejora de la salud y la protección de la salud".

Esto "no significa que cuando vayan a coger el preservativo les vayan a dar la 'chapa' a la gente de 16-22 años, porque, entonces, vaya fiasco de convocatoria", ha expresado este representante ministerial. Sin embargo, ha incidido en la importancia del farmacéutico, con lo que se rompe "otra barrera".

Gullón, que ha enfatizado que el objetivo es "coger todos los esfuerzos necesarios para intentar prevenir, de la mejor manera, las ITS", ha señalado que la situación actual en torno a la sexualidad "es fruto de unos cambios sociales, políticos, económicos, de todo tipo, que han ocurrido en las últimas décadas". "Estos cambios no se pueden calificar exclusivamente como la sociedad va mal, la sociedad va mejor", ha asegurado.

AUMENTO DE LAS ITS

"Se tratan de cambios complejos, algunos de ellos implican un despertar sexual y una salud sexual mucho más positiva, con menos estigmas, con mucha más capacidad, con mucho más potencial sexual en algunos aspectos", ha manifestado, señalando que "también ha implicado que más interacciones sociales pueden implicar también un aumento de ITS, que es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años".

En este contexto, ha declarado que las instituciones y todos los actores que trabajan en esta tarea no deben ser "guardianes de la moral", sino emplear "diferentes herramientas", siendo una la representada por "los preservativos". Por ello, ha pedido "no cejar los esfuerzos" en relación con estos elementos, que forman parte de "la prevención combinada".

"Esperamos empezar (...) a lo largo del año que viene", ha proseguido, para agregar que esta campaña se une a todas las que se encuentran en marcha. La meta "no es bajar las ITS, es que la salud sexual sea mejor, y ello consiste en que la gente tenga relaciones sexuales libres de violencia, las que deseen, las máximas, las mínimas, las que deseen, y que lo puedan hacer sin una afectación a su bienestar", ha sostenido.

Junto a Gullón, ha participado también en este evento el director adjunto de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Jordi Baroja, que ha destacado que "se ha perdido el miedo a las ITS", ante lo que ha subrayado la importancia del cribado y de que se consigan "pruebas rápidas de clamidia y gonorrea".

"Hay mucha información y campañas y vacunación", pero se da "la paradoja" de "un descenso en el uso de preservativos de forma consistente y un aumento de las ITS", ha puesto de relieve, por su parte, el miembro de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), el doctor Dario González, mientras que la integrante de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), la doctora Cristina Epalza, aboga por integrar la salud sexual "desde la infancia".