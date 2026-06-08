Mónica García presenta la 'Hoja de Ruta 2026-2030' en ITS para que "vayan a menos" los datos "relevantes" actuales

Archivo - Mónica García presenta la 'Hoja de Ruta 2026-2030' de España en ITS para que "vayan a menos"- MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes la 'Hoja de Ruta 2026-2030' de España en infecciones de transmisión sexual (ITS) para frenar su incremento y que, por tanto, "vayan a menos" los datos "relevantes" actuales, ya que esta cartera gubernamental ha expuesto que "en 2024 se notificaron más de 93.000 casos".

Estos resultados "responden a una realidad compleja en la que influyen, o confluyen, diferentes factores, como pueden ser los cambios de comportamientos sexuales, en las formas de relacionarnos, en las redes sexuales, y así como un aumento del número de parejas sexuales", ha indicado durante la 'Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de ITS', que se ha celebrado en Madrid bajo la organización del Ministerio.

Según ha puesto de manifiesto García, estos datos "también reflejan avances importantes, como la ampliación de las vacunas, la vigilancia epidemiológica" y "una mayor realización de pruebas diagnósticas". Estas últimas "permiten detectar mejor estas infecciones", ha declarado.

Así, durante esta cita se han presentado el 'Informe de Vigilancia Epidemiológica 2024' y la citada estrategia de cara a 2030. Esta última, según Sanidad, "se ha elaborado a partir del análisis de la evolución epidemiológica de las ITS en España realizado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)".

MÁS DE 9 MILLONES EN PRESERVATIVOS GRATUITOS PARA PERSONAS DE ENTRE 16 Y 22 AÑOS

En cuanto a la 'Hoja de Ruta 2026-2030', este departamento ministerial ha destacado diferentes medidas, como que se van a destinar "más de nueve millones de euros" a "financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años, una medida que se implementará en 2027". "Es una iniciativa que busca eliminar esas barreras económicas, reforzar la prevención y facilitar que las decisiones responsables sean también decisiones que son más accesibles", ha argumentado la ministra.

García, quien ha expresado "la voluntad" de convertir "el 6 de junio" en "un punto de referencia para la concienciación, para la prevención y para el abordaje de las ITS", motivo por el que esta jornada se celebra en torno a esta fecha, ha destacado el "compromiso conjunto de instituciones, de sociedad civil, de profesiones sanitarios, de educadores sociales y, como siempre, de toda la ciudadanía" en relación con esta temática.

Tras señalar que este encuentro ha permitido "conocer y analizar los datos epidemiológicos más recientes a nivel nacional y a nivel europeo", y referirse a otro que se llevará a cabo el día 18 para presentar "los resultados de la nueva Estrategia Nacional de Salud Sexual", ha mostrado la apuesta por "visibilizar que las ITS existen".

En esta línea, ha destacado la campaña presentada por Sanidad con el lema 'Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta', para "recordar que las ITS no se circunscriben a una edad, a una población, a un contexto, a una orientación sexual concreta". El objetivo "nunca es generar miedo, sino ofrecer información, ofrecer todas las herramientas, ofrecer todos los recursos para que las personas puedan cuidar de su salud sexual con la mejor autonomía, pero sobre todo también con el mejor conocimiento y que puedan tomar las mejores decisiones", ha incidido.

Además, ha repasado diferentes aspectos en relación con las ITS analizados en esta cita: "desde modelos de atención que sean más integrales hasta las últimas novedades en materia de vacunación". "Hemos podido conocer las recomendaciones más recientes sobre el cribado, incluyendo la incorporación de la autotoma como una herramienta complementaria que puede facilitar el acceso al diagnóstico", ha subrayado.

MEJORA DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

"Uno de los grandes retos que tenemos por delante" es "el aumento de las resistencias antibióticas del gonococo y la necesidad que tenemos de seguir impulsando innovaciones terapéuticas frente a esta infección", ha continuado García, quien se ha referido también "a la mejora de la vigilancia epidemiológica" y a "la necesidad de prestar atención a las infecciones emergentes".

Al respecto, ha destacado el 'Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH y las ITS en España 2021-2030' y la citada 'Hoja de Ruta 2026-2030'. Esta última "se trata de un documento que es muy ambicioso" y "que busca ampliar las actuaciones del Ministerio frente a las ITS", ya que Sanidad ha advertido de que "los datos muestran una tendencia ascendente sostenida desde comienzos de la década de 2000, que en 2024 alcanzó uno de sus niveles más elevados".

Al respecto, ha ahondado en "las cuatro ITS principales sometidas a vigilancia". En cuanto a la infección gonocócica, ha expuesto que "se notificaron 37.257 casos, lo que supone una tasa de 76,63 por 100.000 habitantes y un incremento anual del 28,9 por ciento entre 2020 y 2024".

"Con 41.918 casos", la infección por clamidia es la "más frecuente", registrando "un aumento del 19,6 por ciento en el periodo 2016-2024", ha corroborado, al tiempo que ha explicado que el país "alcanzó los 11.930 casos" en sífilis, "con una tendencia ascendente del 19,4 por ciento entre 2021 y 2024". Junto a ello, "se notificaron 1.996 casos" de linfogranuloma venéreo, "concentrados mayoritariamente en hombres", ha manifestado.

ESTRATEGIA ALINEADA CON LA COMISIÓN EUROPEA

En este contexto, Sanidad ha informado de que "la mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes, con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada". Ante esta situación, ha afirmado que la 'Hoja de Ruta 2026-2030' "establece una estrategia integral alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea".

Así, abundando lo expuesto por García, fuentes ministeriales han declarado que "se ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España, facilitando el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales". También, se va priorizar "el control de la gonorrea multirresistente ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales", han añadido.

El refuerzo del derecho "a la protección de la salud para personas extranjeras" y el impulso de "la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria" son otros aspectos destacados desde el Ministerio. Con ello, "el objetivo general de estas acciones es impulsar la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública para el año 2030", hann afirmado.