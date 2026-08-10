Sanidad inicia el proceso para designar laboratorios de referencia en arbovirosis, sarampión y rubéola y tuberculosis

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se convoca el procedimiento para la designación de Laboratorios Nacionales de Referencia en Salud Pública (LNR-SP) en las áreas de las arbovirosis, el sarampión y la rubéola y la tuberculosis.

Según recoge el texto, el objetivo de estos laboratorios es reforzar las capacidades diagnósticas, de caracterización microbiológica avanzada y de apoyo técnico-científico en las tres áreas mencionadas, conforme a las necesidades de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.

Asimismo, ayudarán a garantizar la calidad, homogeneidad y capacidad técnica del sistema de vigilancia en salud pública y a asegurar la coordinación con los laboratorios autonómicos, los organismos internacionales y las redes europeas de referencia, en particular las coordinadas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Se seleccionará una única solicitud por área de referencia y la duración del periodo de designación será de cuatro años a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución definitiva de designación.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), como coordinador de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, es el encargado de recibir y analizar las solicitudes de laboratorios. Para el estudio y valoración, el centro contará con grupos de tres personas expertas con experiencia en cada una de las áreas especificadas de actuación, que evaluarán las propuestas técnicas elaborando una valoración objetiva de las candidaturas.

Basándose en dicha evaluación técnica, y tras consultar al Comité de Gestión de la Red, el CCAES emitirá una propuesta de resolución provisional que incluirá las puntuaciones finales obtenidas por cada una de las solicitudes y la propuesta razonada para la designación del Laboratorio de Referencia para la Red Estatal de Vigilancia.

Tras examinar las alegaciones de los interesados, que podrán presentar en el plazo de 10 días hábiles, el CCAES elaborará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para su acuerdo. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses a contar desde la publicación de esta convocatoria.

REQUISITOS DE LOS LABORATORIOS SOLICITANTES

Según detalla la Orden, los laboratorios solicitantes, públicos o privados, pueden presentarse tanto de manera individual como en forma de consorcio, compuesto por un máximo de tres laboratorios, y deben cumplir una serie de requisitos.

Entre ellos, deben estar autorizados como centro sanitario conforme al Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y a la normativa autonómica aplicable y estar habilitados para el análisis de muestras biológicas humanas y para la emisión de informes diagnósticos.

También deben cumplir con los criterios de designación previstos en el artículo 27 del Real Decreto 568/2024, de 18 de junio, por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.

Los laboratorios o consorcios solicitantes deberán contar, en su caso, con la autorización expresa del órgano o entidad de la que dependan administrativamente. En caso de no depender de ninguna entidad, deberán presentar una declaración responsable.

Las solicitudes y la documentación correspondiente se dirigirán al CCAES por medios exclusivamente electrónicos y en el plazo de dos meses, a contar desde el pasado domingo, el día siguiente al que se publicó esta orden en el BOE.

La información sobre la convocatoria y los modelos de solicitud estarán disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad 'https:// www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/vigila.... Asimismo, podrá solicitarse información al CCAES a través del correo electrónico 'lnr-sp@sanidad.gob.es'.