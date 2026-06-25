Archivo - Sanidad espera que la Ley de Antitabaco vaya a Consejo de Ministros "antes de que termine el mes de julio" - EXECUTIVE FORUM - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha expuesto su esperanza de que la Ley Antitabaco vaya a Consejo de Ministros "antes de que termine el mes de julio" para, posteriormente, ser debatida en el Congreso de los Diputados.

"Estamos trabajando con bastante ahínco para lograr que la Ley de Tabaco pase por Consejo de Ministros de manera definitiva antes de que termine el mes de julio, de manera que, posteriormente, se debatiría aquí, en el Congreso de los Diputados", ha indicado, precisamente, en la Cámara Baja.

Padilla, que ha comparecido en la Comisión de Sanidad de esta institución para dar cuenta de diferentes asuntos, ha realizado este anuncio en el marco de su alocución en relación con el trabajo realizado por parte del Ministerio de Sanidad en el ámbito de la salud pública. En el mismo, ha destacado, a su vez, "la Agencia Estatal de Salud Pública y el Plan Estatal de Preparación y Respuesta" en este apartado.

Sobre la primera, ha declarado que "antes de que termine este periodo de Consejo de Ministros se hará la designación" de su sede. "Se han terminado sus estatutos", los cuales son "ambiciosos" y se van a traducir en una Agencia "totalmente homologable a referentes de países de nuestro entorno", ha declarado.

Por último, ha puesto en valor la gestión realizada en relación con la crisis del hantavirus, por la que se ha recibido "el reconocimiento" de entidades como "la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea", así como las acciones en el abordaje del VIH, como el recientemente anunciado programa de preservativos gratuitos para personas de entre 16 y 22 años a través de las farmacias.