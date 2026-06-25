Archivo - Javier Padilla anuncia que el Proyecto de Ley del Medicamento será aprobado en Consejo de Ministros "en el mes de julio" - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este jueves que el Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios será aprobado en Consejo de Ministros "en el mes de julio" tras hacer "los ajustes pertinentes".

Esta norma "ya ha vuelto del Consejo de Estado" y, ahora, se están practicando los cambios requeridos para ser remitida al citado órgano interministerial, ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En la misma, ha incidido en que este proyecto "es totalmente necesario" para "avanzar hasta los 180 días desde la autorización hasta la financiación".

No obstante, Padilla ha señalado que esta ley incluye "otros elementos, no solo de acceso y sostenibilidad, sino también elementos relacionados con la industrialización". "Es fundamental porque da respuesta a lo que necesita cada tipo de medicamento en cada momento", ha subrayado, para destacar "los que necesitan protección en el primer momento para que entren lo antes posible, con periodos precoces y condicionados de financiación".

En cuanto a los medicamentos genéricos ya fuera del proceso de protección, ha explicado que el objetivo es "que entren lo antes posible". "Y los medicamentos más antiguos, para que podamos seguir con esa dinámica de incremento de precio en algunos que han quedado por debajo de su precio de solvencia, de sostenibilidad, para poder garantizar su existencia", ha declarado.

"El elemento más polémico del primer texto que circuló creo que era lo que se vino a denominar el sistema de precios seleccionados", ha expuesto, al tiempo que ha afirmado que "ese sistema de precios seleccionados ha dado lugar a otro sistema, que es el sistema de precios dinámicos". En este último "se produce una bajada inicial de precio cuando entra el medicamento genérico y, después, según los medicamentos genéricos vayan aumentando su volumen, entonces irán bajando el precio", ha finalizado.