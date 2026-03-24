Sanidad y el Comité de Huelga médico se reúnen este jueves con la mediación del Foro de la Profesión

Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario Puerta del Hierro, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga médico ha anunciado que se reunirá este jueves con el Ministerio de Sanidad para abordar los puntos de conflicto que han llevado a la convocatoria de paros mensuales por parte de los sindicatos, una propuesta que parte del propio ministerio, que ha planteado la presencia como mediador del Foro de la Profesión Médica (FPME).

Según han detallado los sindicatos este martes en un comunicado, han recibido una oferta de Sanidad para reunirse este jueves a las 16:00 horas y el próximo lunes 30 de marzo. "En un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real, el Comité de Huelga anuncia su disposición a acudir a la reunión del día 26", han confirmado.

Sin embargo, han advertido que el documento remitido por el ministerio "no incorpora ningún contenido nuevo" respecto al borrador del pasado 11 de diciembre. De este modo, han señalado que "no se aprecia avance alguno en la negociación" y consideran "especialmente preocupante" que se les convoque con un documento que reproduce medidas ya incluidas en el borrador que motivó la convocatoria de huelga.

Por ello, han reiterado las seis demandas que motivan sus protestas y que, a su juicio, deberían centrar la reunión. Entre ellas, un acuerdo para elaborar un estatuto médico, la creación de una mesa de negociación propia y una clasificación profesional que refleje la singularidad del colectivo médico.

Entre las exigencias de los sindicatos también se incluyen una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, regulación de las guardias y de su retribución, posibilidad de jubilación anticipada, garantías de descanso y conciliación e igualdad efectiva en maternidad, embarazo, parto y lactancia.