Sanidad pide al Comité de Huelga "flexibilidad" y "adecuación al marco legal" para avanzar en la negociación

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha advertido al Comité de Huelga de que se necesita "voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal" para avanzar en las negociaciones, señalando que esto es "difícil" si los sindicatos "mantienen posiciones invariables" en aspectos que la cartera ministerial no puede asumir.

Así han respondido fuentes de Sanidad al comunicado del Comité de Huelga, en el que los sindicatos aceptan la propuesta para reunirse este jueves, pero denuncian la falta de avances por parte del ministerio respecto a las demandas que motivaron la convocatoria de movilizaciones.

A este respecto, Sanidad ha querido subrayar su intención de "reactivar el diálogo y avanzar en la negociación" a través de esta reunión. Sin embargo, ha insistido en que las reclamaciones del Comité ya han sido abordadas, respondidas o encauzadas y, cuando ha sido posible, incorporadas, dejando abiertas vías de desarrollo en aquellos aspectos que requieren la participación de otros niveles de la Administración.

Asimismo, ha reiterado que todo ello ha sido compartido y avalado en espacios de representación profesional como el Foro de la Profesión Médica, en el que está representada la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), además de ser preacordado durante las negociaciones que se mantuvieron en diciembre.

Desde Sanidad también han informado de que el Comité de Huelga, por el momento, no ha confirmado su asistencia a la reunión por los cauces oficiales. Con todo, el ministerio ha valorado la disposición manifestada públicamente por los sindicatos y ha confíado en que este encuentro permita reconducir el proceso hacia un diálogo efectivo, centrado en los ámbitos donde sí es posible alcanzar acuerdos.