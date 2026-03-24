Sanidad advierte de un repunte de un 8,3% tuberculosis en España, aunque sigue por debajo de los niveles de 2015

Archivo - Imagen de recurso de tuberculosis. - UNIVERSIDAD DE ZURICH - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que en 2024 se notificaron en España 4.270 casos autóctonos de tuberculosis, un 8,3 por ciento más que el año previo, con una tasa de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, aunque, en comparación con 2015, esta se ha reducido un 17 por ciento.

En el Día Mundial de la Tuberculosis, Sanidad ha publicado los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), que revelan que el 64 por ciento de los casos registrados en 2024 corresponde a hombres, mientras que la mitad afecta a personas nacidas fuera de España.

El análisis del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII señala que el aumento de la tasa de notificación ha sido más acusado en menores de 15 años y en población nacida en el extranjero. Para el Ministerio, esta evolución evidencia una mayor complejidad en el abordaje de la enfermedad, debido a cambios en los patrones de vulnerabilidad y a las dificultades en el seguimiento de los casos, una situación similar a la de otros países con un contexto epidemiológico comparable.

Asimismo, Sanidad advierte de que, desde 2021, se observa una tendencia ascendente, con cuatro comunidades autónomas que ya superan las tasas registradas en ese año. En este contexto, el Ministerio subraya que el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la OMS muestra que, aunque a nivel global en 2024 se produjo un descenso del 2 por ciento en los nuevos casos, esta evolución no ha sido homogénea. En la Región Europea se ha observado un aumento de los casos en los últimos años tras la pandemia de COVID-19, lo que indica una reactivación de la transmisión.

ENFOQUE INTERSECTORIAL Y ACTUACIONES

Sanidad, a través de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis (DCVIHT), coordina a nivel nacional las estrategias de prevención y control de la tuberculosis. Según destaca, el abordaje de esta enfermedad requiere un enfoque intersectorial que integre a todos los agentes implicados en el control de la infección y la enfermedad.

En este marco, el Grupo de Gobernanza Multisectorial de la TB articula la coordinación entre instituciones a través de dos estructuras: un Comité Institucional, integrado por representantes de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y otros departamentos ministeriales y organismos públicos, y un Comité Técnico, formado por sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio subraya que la actualización del Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis para el periodo 2026-2030 se alinea con los compromisos internacionales y tiene como objetivo impulsar y coordinar las actuaciones necesarias para avanzar hacia la eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública en España antes de 2030, así como reducir el estigma y la discriminación asociados a esta enfermedad.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad apunta que desarrolla actuaciones específicas mediante convenios de colaboración con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y Cruz Roja Española. Estas iniciativas incluyen acciones de formación dirigidas a profesionales sanitarios, actividades de sensibilización y elaboración de documentos técnicos, así como programas de información y prevención que incorporan la dimensión social de la tuberculosis.