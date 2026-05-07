Sánchez llama a Clavijo tras el choque por la gestión de los contagiados por hantavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside de la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios Palestinos Ocupados, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras las discrepancias por la decisión del Ejecutivo central de que el crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus atracara en el puerto secundario de Granadilla (Tenerife) para dar atención sanitaria a tripulación y pasajeros, entre los que hay catorce españoles.

Según han explicado fuentes de Moncloa, los dos dirigentes han mantenido una conversación telefónica esta tarde "en el marco de la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento".

El Gobierno central accedió este martes a que el barco hiciese escala en Canarias después de que lo solicitase la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE).

Una vez arribe al puerto situado en el sur de Tenerife, los catorce españoles a bordo serán trasladado en avión militar al Hospital militar Gómez Ulla de Madrid, según explicaron este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.