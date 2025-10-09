El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) en la sede del PSOE en la calle Ferraz, a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha avisado de que utilizará todos los medios legales a su alcance y llegará hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para garantizar el derecho al aborto.

Sánchez responde así a unas declaraciones de Ayuso este mismo jueves en las que se ha negado a crear un registro de objetores al aborto, "una lista negra de médicos" como la ha tildado, tal como le exige el Gobierno central.

"El Gobierno utilizará todos los instrumentos legales a su alcance, para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y si hace falta llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", ha indicado Sánchez en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

En respuesta a las citadas declaraciones de la presidenta madrileña, Sánchez ha lamentado que "esta era la libertad que prometía Ayuso" que consiste, afirma, en "volver a los viajes clandestinos a Londres", según ha indicado. "Al clasismo, al señalamiento. Volver 50 años atrás", ha añadido, asegurando que no lo van a permitir.

Ayuso ha hecho estas declaraciones en la sesión de control en la Asamblea regional a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le ha reclamado que "cumpla la ley" y remita el listado de objetores.

La dirigente 'popular' ha replicado que "no se va a señalar a nadie" ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a "ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". "No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha rematado.

En las semanas previas Sánchez ya había pedido reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna, aunque el PP le cerró la puerta, dado que sus votos son imprescindibles para conseguir la mayoría necesaria.

QUE FEIJÓO CORRIJA A AYUSO "SI MANDA ALGO"

Poco después, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reclamado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija a Ayuso ese registro de objetores "si aún manda algo" en su partido, ha espetado en una rueda de prensa en Ferraz.

"Le decimos desde aquí al señor Feijóo que si todavía manda algo, que nos lo demuestre y le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid que las leyes están para cumplirlas", ha indicado, añadiendo que si el PP es un partido de Estado tiene que respetar las normas y cumplir lo que establecen.

En la misma línea de Sánchez, ha tachado de "barbaridad" las palabras de la líder madrileña. ¿Adonde quiere que se vayan a abortar a Quirón para seguir con sus negocios, a Londres, como hacían nuestras abuelas?", ha reprochado.

Por tanto ha hecho un llamamiento "a las mujeres de Madrid" a las que afirma, se va a encontrar en frente porque, "los derechos se defienden, se conquistan y las leyes están para cumplirlas".

Sostiene Sánchez además que estas declaraciones de Ayuso le recuerdan a una España a la que no quiere volver. "A esa España me quiere llevar otra mujer, yo quiero animar a muchas mujeres a que me acompañen a decirle no a la señora Ayuso" ha rematado.

FEIJÓO SE COMPROMETE A GARANTIZAR, SI GOBIERNA, QUE LAS MUJERES PUEDAN ABORTAR

De su lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a garantizar, si gobierna, que "cualquier mujer" pueda abortar "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" a las mujeres.

"Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes. Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean, porque el Gobierno no les ofrece soluciones para hacerlo", ha explicado Feijóo en un texto publicado este jueves en la red social 'X'.

Además, el líder del PP ha acusado a Sánchez de "utilizar" a las mujeres y le reprocha que vuelve "50 años atrás" metiendo "miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto". Considera que el "verdadero" debate que España necesita es "sobre natalidad, conciliación y futuro". En este sentido, Feijóo se ha comprometido a impulsar, si gobierna "medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda".