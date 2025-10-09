Ayuso dice que registro de objetores al aborto "pone en peligro" artículos de la CE y rechaza "listas negras" en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de octubre de 2025, Madrid (España). Durante este pleno se debate la acogida de menores extranjeros no acompañados en la región, la polí - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el registro de objetores al aborto "pone en peligro" varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española, y ha advertido de que en Madrid no se va a hacer "una lista negra de médicos".

Así lo ha espetado en la sesión de control de la Asamblea a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien le ha reclamado, como hiciera la ministra de Sanidad, Mónica García, que Madrid "cumpla la ley" y remita el listado de objetores.

"Pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias", ha enumerado la mandataria autonómica.

Asimismo también ha señalado el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 9 de Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ha señalado al artículo 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 1997, que defiende que conforme a la ética, un médico que en razón de sus condiciones personales pueda negarse a practicar un aborto; y al artículo 34 del Código de Odontología Médica.

"O el Corán, que es su libro. Pregúntale a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se ha dejado a ustedes", ha ironizado la mandataria autonómica.

A renglón seguido, ha negado que la Comunidad de Madrid vaya a "obligar a un médico" a actuar "contra su conciencia y su libertad" y que no va a hacer "nunca" una "lista negra de médicos".

Asimismo, ha cifrado en 106.000 los abortos que se hacen en España al año por lo que en una década "se ha abortado a un millón". "¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Un fracaso, porque además, en la mayoría de los casos, se podría evitar", ha añadido.

Por último, ha insistido en que "no se va a señalar a nadie" ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a "ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo".

BERGEROT RECLAMA EL REGISTRO

Por su parte, Manuela Bergerot ha insistido en que se remita el registro de objetores del aborto y ha aconsejado a la presidenta autonómica que con el "derecho al aborto no se atreva" porque el "último que se atrevió con el derecho al aborto se llamaba Alberto Ruiz Gallardón y el movimiento feminista le hizo hacer las maletas".

"Abortos y va a haber siempre. Si a la derecha le importara la seguridad y la vida de las mujeres, lo primero que haría sería garantizar el derecho seguro, libre y gratuito. Pero es que, señorías del Partido Popular, señora presidenta, a ustedes la vida y la seguridad de las mujeres les da igual", ha zanjado.