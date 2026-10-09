La reina Letizia reclama un acceso universal y real a la atención en salud mental

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

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La reina Letizia ha reclamado este viernes que los tratamientos y la atención especializada en salud mental sean de acceso universal y real, tanto para las personas que sufren patologías mentales severas como para aquellas que padecen sufrimiento emocional.

Así se ha expresado la reina durante su intervención en el Acto Institucional del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por la Confederación Salud Mental España.

En su discurso, ha recordado la conversación que mantuvo con Toñi García, que perdió a su hija y a su marido durante la dana que afectó a Benetússer (Valencia). "Toñi ya no es la misma persona. Vivir situaciones así de traumáticas significa, en el caso de Toñi, un dolor profundo e insoportable con el que debe lidiar todos los días, pero también insomnio, ansiedad, estrés, ciertas patologías, pesadillas, miedos", ha apuntado.

Tras ello, la reina ha subrayado que en este caso resulta "fácil" identificar el origen del malestar emocional y comprender la necesidad de recibir ayuda para superarlo. Sin embargo, ha señalado que existen otras situaciones en las que el origen de los problemas de salud mental no resulta tan evidente.

"Ahora mismo todos vosotros, yo también, podríamos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico camino del trabajo o por qué no consiguen pegar ojo. Aparentemente, en la vida de esas personas no hay nada relevante, nada traumático y, sin embargo, hay un sufrimiento interior que está ahí", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que actualmente conviven dos realidades. Por un lado, "patologías severas" y, por otro, "grandes dosis de sufrimiento emocional". Ambas, ha explicado, comparten una misma necesidad, contar con atención especializada y con profesionales suficientes y cualificados.

"En este camino, que es muy largo, hay muchos esfuerzos que ya se están haciendo desde todas las administraciones y también desde las sociedades (...) para darnos de verdad el guion de por dónde deben ir las cosas en esa mejora de la salud mental", ha añadido.

Asimismo, la reina ha destacado la importancia de la educación emocional desde edades tempranas, para que los niños y los jóvenes dispongan de herramientas que les permitan gestionar sus emociones. En este sentido, ha señalado que existe evidencia científica que relaciona el posible deterioro de la salud mental con determinados hábitos de vida, como una alimentación inadecuada, especialmente basada en productos ultraprocesados, el sedentarismo y la exposición excesiva a las pantallas.

UNO DE CADA SIETE ADOLESCENTES TIENE ALGÚN PROBLEMA DE SALUDA MENTAL

Por su parte, el presidente de Salud Mental España, Nel González, ha defendido que la salud mental durante la infancia, la adolescencia y la juventud debe constituir "una prioridad en todas las esferas". "Escuchando, acompañando y cuidando mejor. Procurando que las personas jóvenes no tengan miedo a pedir ayuda, para que nadie atraviese un sufrimiento en soledad", ha manifestado.

En esta línea, ha señalado que el aumento de los trastornos de ansiedad, depresión, autoalimentación y suicidio en adolescentes y jóvenes es "preocupante", al tiempo que ha subrayado que no responde únicamente a cosas individuales. "Es una realidad atravesada por factores sociales como la precariedad laboral y habitacional, la soledad no deseada, la desigualdad de oportunidades o la vulnerabilidad ante los entornos digitales", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que una de cada siete personas de entre 10 y 19 años tiene algún problema de salud mental, mientras que el 81 por ciento de las personas con un diagnóstico afirma que su problema empezó antes de los 35 años.

"También es alarmante que hasta un 20 por ciento de la población haya sufrido algún tipo de agresión sexual durante la infancia. Además, una de cada siete personas ha sido víctima de algún tipo de violencia 'online' durante su niñez o adolescencia. Asimismo, uno de cada diez adolescentes ha revelado haber deseado quitarse la vida", ha detallado.

Por último, ha reclamado un ámbito público capaz de dar una respuesta "rápida y suficiente" en materia social, sanitaria y educativa. Además, ha pedido medidas para mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones laborales, así como regular el uso de los entornos digitales en menores.