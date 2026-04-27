Archivo - El PP sostiene que Pedro Sánchez "no puede seguir huyendo de su responsabilidad" en relación con la huelga médica - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede seguir huyendo de su responsabilidad" en relación con la huelga médica, que ha iniciado este lunes, 27 de abril, una nueva semana de paros.

"Tras millón y medio de cancelaciones, nueve meses de huelgas sanitarias y otra más esta semana", el líder del Ejecutivo ha sido interpelado por la 'popular', que se ha sumado de esta forma al reclamo realizado previamente por el Comité de Huelga. Este órgano de negociación ha exigido que intervenga para desbloquear el conflicto, ya que considera que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida".

Fúnez, que ha hecho este llamamiento a través de la red social 'X', en la que se ha hecho eco de esta exigencia por parte del citado Comité, ha subrayado que es el momento de que se produzcan cambios en el Ministerio de Sanidad. "Exigimos dimisiones, ceses y soluciones", ha puesto de manifiesto.

"Su ministra y su Gobierno son parte del problema", ha enfatizado en referencia a Sánchez y a tenor de que, según el Comité de Huelga, "la sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un Ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas". "Basta de mirar para otro lado", ha aseverado esta diputada.

Para esta agrupación de sindicatos, existe en la actualidad una "ausencia total de avances en la negociación", a lo que se suma el "evidente desgaste político" de García, quien ha anunciado su intención de ser candidata a presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones de 2027.