El Comité de Huelga de médicos exige a Pedro Sánchez que intervenga para desbloquear el conflicto

Imagen de una manifestación de médicos en Barcelona este lunes - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de médicos ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma personalmente la negociación para desbloquear el conflicto por el Estatuto Marco, que este lunes entra en su tercera semana de huelga.

Así, los sindicato médicos han pedido, a través de una carta, la intervención directa del presidente del Gobierno, ya que consideran que este conflicto "ya excede" al Ministerio de Sanidad y se trata de "una cuestión de Gobierno". "La sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un Ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas", destaca el Comité en un comunicado.

En esta línea, reclaman a Sánchez que tome el control político de la situación y garantice una "negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión", que "permita desbloquear una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas. "No se puede legislar contra los médicos y, al mismo tiempo, defender la sanidad pública", añaden.

El Comité afirma que no está reclamando privilegios, sino que exige "condiciones dignas" para ejercer la Medicina con "seguridad, calidad y estabilidad"; el derecho a negociarlas directamente con la Administración, y avanzar hacia un Estatuto propio de la profesión médica.

Por todo ello, reclama la apertura inmediata de una negociación "seria", con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones.

"MÓNICA GARCÍA HA DEJADO DE SER UNA INTERLOCUTORA VÁLIDA"

En este contexto, los sindicatos médicos consideran que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida. "La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su Ministerio", explica.

Además, sostiene que el anuncio de la ministra de concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid "no es una cuestión personal ni partidista", sino "la constatación de que este conflicto requiere una interlocución sólida, estable y con capacidad real de decisión", señalan.

El Comité señala que este conflicto nace de un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad "sin el concurso de todos los ministerios implicados y sin una negociación real con el colectivo". Por ello, expone que, tras numerosas e "infructuosas" reuniones, no se ha producido ninguna rectificación sustancial, lo que, a su juicio, evidencia la "falta de voluntad" para corregir un planteamiento que ha generado "un conflicto de gran magnitud y el rechazo total de los médicos y facultativos".