Mónica García acusa al Comité de Huelga de plantear líneas rojas "ilegales" para "mantener el conflicto vivo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la jornada parlamentaria ‘Reset al Odio Digital: Plataformas, divulgadores, juristas e instituciones frente al odio en la red’, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este lunes en que "hay mejoras" para los médicos en el borrador del Estatuto Marco, pero que el Comité de Huelga plantea en las negociaciones líneas rojas centradas en peticiones "ilegales", que invaden competencias u otras leyes, con el objetivo de "mantener el conflicto vivo".

"A mí un Comité de Huelga si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que trasgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí", ha aseverado en declaraciones a los medios a la salida de la Jornada Reset al Odio Digital, organizada por Más Madrid en el Congreso de los Diputados.

En el marco de la tercera semana de huelga del colectivo médico para reclamar un Estatuto propio, la ministra ha destacado que su Ministerio no ha dejado de tener reuniones con el Comité, con el que han llegado a "cuatro acuerdos". "El problema es que hay sindicatos médicos, algunos de ellos, que han decidido que con una mano acuerdan y con la otra rompen el acuerdo", ha criticado.

Según ha explicado, estas organizaciones "prefieren el conflicto", mientras que dentro de las mesas de negociación reconocen que "por supuesto que hay avances". "Cómo no va a haber avances en reducir las horas de guardia, en materializar la conciliación de los profesionales, en hacer oposiciones cada dos años en vez de cada 10 o cada 15", ha señalado García.

No obstante, ha recordado que estas "mejoras" tienen que ser materializadas por las comunidades autónomas, con quienes tenían prevista una reunión la semana pasada que, finalmente, se suspendió. "Los sindicatos decidieron que antes de tener esa reunión con las comunidades autónomas de los puntos que les competen a ellas, que rompían el acuerdo", ha indicado.

Aunque ha reiterado que seguirá trabajando porque considera que la reforma del Estatuto Marco es "una oportunidad" que no se puede "perder", ha aseverado que la huelga que mantienen los sindicatos "ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales", puesto que estas están "plasmadas en los documentos legales", sino que hay "alguna serie de intereses" detrás, que ha asegurado que desconoce.

"NO HE HECHO MÁS QUE ABRIR CAJONES"

Por otra parte, Mónica García ha afirmado que va a "compaginar" su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid con su labor como ministra. "Desde que he llegado al Ministerio, no he hecho más que abrir cajones, sacar legislación que estaba obsoleta y afrontar la transformación de nuestro sistema sanitario 40 años después de una Ley General de Sanidad, que también tuvo manifestaciones, también tuvo conflicto, también tuvo a un Ernest Lluch al que le pidieron la dimisión (...)", ha detallado.

García ha puesto en valor "todas las transformaciones" que está intentando llevar a cabo su departamento en materia de condiciones laborales de los profesionales y ha confiado en que "al final el sentido común" y "esta llave que abre la puerta de las mejoras de las condiciones" sea "la llave" que permita que las comunidades autónomas materialicen las mejoras.