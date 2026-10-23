Archivo - La OMS recuerda que la falsa información en salud puede impedir la confianza en las vacunas - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado este viernes que la falsa información en el ámbito de la salud "puede impedir la confianza en las vacunas".

La desinformación sanitaria puede "desviar a la gente de la necesidad de cuidarse, generar estigma y discriminación, y erosionar la confianza en las instituciones que protegen y promueven la salud", ha indicado durante su intervención -mediante mensaje de vídeo- en el XXI Congreso Nacional de Informadores de la Salud.

La cita, organizada en Madrid por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) bajo el lema 'La integridad de la información sanitaria, la gran batalla', ha sido aprovechada por Ghebreyesus para sostener que "la confianza es una de las condiciones más preciosas de la salud".

"En un momento en el que la información viaja más rápido que cualquier virus, la integridad de la información de salud se ha convertido en uno de los desafíos públicos de nuestra época", ha continuado, para añadir que, "hoy en día, la gente tiene acceso a más información de salud que nunca antes". No obstante, "también tienen acceso a la desinformación en salud", ha declarado.

NECESIDAD DE UN PERIODISMO INDEPENDIENTE Y PROFESIONAL

En este sentido, ha apuntado a "un volumen improcedente de desinformación", con "contenidos manipulados", por lo que ha llamado a un "periodismo de salud fuerte, independiente y profesional". "Cada día, los periodistas de salud traducen las ciencias complejas en información clara y relevante", y "ayudan a las personas a distinguir evidencia de opinión, hechos de rumores y expertos de especulación", ha celebrado.

Con ello, ha asegurado que se le otorga el contexto adecuado a la población para "tomar decisiones informadas". "El periodismo riguroso sigue siendo una de las defensas más fuertes de la sociedad", ha insistido, frente al momento actual, en el que "la falsa información puede circular por el mundo en segundos", por lo que ha concluido señalando que "la misión periodística es una misión de salud pública".