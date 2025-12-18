La OMS recomienda el antígeno monovalente LP.8.1 para la fabricación de la vacuna de la Covid-19

Archivo - Vacuna Covid-19. - RECEP-BG/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Técnico Asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Composición de la Vacuna contra la Covid-19 (TAG-CO-VAC, por sus siglas en inglés) ha recomendado un cambio en la composición antigénica de las vacunas contra esta infección, aconsejando el uso de LP.8.1 monovalente.

Así ha informado la OMS este jueves tras la reunión semestral del grupo técnico asesor, que ha concluido que los antígenos del linaje JN.1 (JN.1 o KP.2) recomendados anteriormente siguen siendo alternativas adecuadas, con el objetivo de que la vacunación no se retrase en previsión del acceso a vacunas con una composición LP.8.1.

Además, ha señalado que también se podrían considerar otros enfoques que demuestren respuestas de anticuerpos neutralizantes amplias y robustas o eficacia contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente.

Para tomar estas decisiones, el TAG-CO-VAC monitorea de cerca la evolución genética y antigénica de las variantes del SARS-CoV-2, las respuestas inmunitarias a la infección por SARS-CoV-2 y la vacunación contra la COVID-19, y el rendimiento de las vacunas contra la COVID-19 frente a las variantes circulantes.

El objetivo de una actualización de la composición del antígeno de la vacuna Covid-19 es mejorar las respuestas inmunes inducidas por la vacuna a las variantes circulantes del SARS-CoV-2, según ha destacado.

A partir de la evidencia analizada, el grupo asesor de la OMS ha afirmado que LP.8.1 como antígeno de vacuna ofrece respuestas de anticuerpos cruzados moderadamente pero significativamente mayores a las variantes derivadas de JN.1 que circulan actualmente, en comparación con las vacunas monovalentes JN.1 o KP.2.

El TAG-CO-VAC ha reconocido limitaciones de la evidencia sobre la que se derivan las recomendaciones ofrecidas para la composición de las vacunas y ha pedido la generación de distintos tipos de información.

Con todo, ha indicado que continuará con su monitorización del SARS-CoV-2 y el rendimiento de las vacunas, y seguirá con sus reuniones semestrales, o según sea necesario, para evaluar las implicaciones para la composición antigénica de la vacuna contra la Covid-19 y emitir las recomendaciones correspondientes.