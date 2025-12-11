La OMS reafirma que las vacunas no causan autismo tras un nuevo análisis

Archivo - Vacunación. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SASIISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés), grupo que asesora y orienta sobre inmunización a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha concluido que no existe relación causal entre las vacunas y los trastornos del espectro autista (TEA) tras un nuevo análisis de la evidencia disponible.

Según ha informado la OMS en un comunicado, la última investigación, debatida por el Comité el pasado 27 de noviembre, examinó la relación entre las vacunas que contienen tiomersal y el TEA, así como la asociación entre las vacunas en general y el TEA, y los posibles riesgos para la salud asociados con las vacunas con adyuvantes de aluminio.

Para analizar la relación entre las vacunas con tiomersal y el TEA, el Comité se ha basado en 31 estudios publicados entre enero de 2010 y agosto de 2025 con datos de varios países. Según ha destacado, estos respaldan firmemente el perfil de seguridad de las vacunas utilizadas durante la infancia y el embarazo, y confirman la ausencia de una relación causal con el TEA.

En lo relativo a los posibles riesgos de las vacunas con aluminio, el Comité ha evaluado trabajos realizados entre 1999 y marzo de 2023, junto a un reciente estudio de cohorte a gran escala que analiza datos de registros nacionales de niños nacidos en Dinamarca entre 1997 y 2018. A partir de estos, ha concluido que la evidencia de alta calidad disponible no muestra ninguna asociación entre las trazas de aluminio utilizadas en algunas vacunas y el TEA, lo que respalda el uso continuo de vacunas con adyuvantes de aluminio.

En definitiva, después de la revisión, el GACVS ha reiterado sus conclusiones anteriores de 2002, 2004 y 2012, subrayando que las vacunas, incluidas aquellas con timerosal y/o aluminio, no causan autismo.

La OMS ha recomendado a todas las autoridades nacionales que se basen en los últimos avances científicos y garanticen que las políticas de vacunación se basen en la evidencia más sólida disponible. En esta línea, ha destacado que las iniciativas mundiales de inmunización infantil representan uno de los mayores logros en la mejora de la vida, los medios de subsistencia y la prosperidad de las sociedades. Durante los últimos 50 años, la inmunización infantil ha salvado al menos 154 millones de vidas.