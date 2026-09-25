La OMS insta a aprobar el sistema de acceso a patógenos "cuanto antes" porque la próxima pandemia es cuestión de tiempo

Archivo - Imagen de archivo del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a los Estados miembros a finalizar y aprobar "cuanto antes" el anexo sobre el Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) porque "la próxima pandemia es cuestión de cuándo, no de si ocurrirá".

Así lo ha señalado este viernes en la Reunión de Alto Nivel sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, que se celebra en Nueva York (Estados Unidos), en la que se presentará una declaración política para exigir, entre otras cosas, la finalización oportuna del anexo PABS, necesario para la ratificación del Acuerdo sobre Pandemias, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2025.

"Los retrasos adicionales no son solo demoras en los procedimientos o procesos. Son retrasos que costarán muy caro a todos los países cuando llegue la próxima pandemia", ha aseverado el máximo representante de la OMS tras insistir a los países en que concluyan la negociación "lo antes posible".

En su intervención, Adhanom Ghebreyesus ha recordado que, en una ponencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, poco después de ser elegido director general de la OMS, apuntó que el mundo no estaba preparado para una pandemia, una afirmación que después puso en evidencia la Covid-19.

Tras ello, ha destacado que la OMS puso en marcha varias iniciativas para hacer del mundo un lugar más seguro frente a futuras epidemias y pandemias, que los Estados miembros complementaron con un conjunto de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y el Acuerdo sobre Pandemias.

"Esto es un hecho histórico. En un mundo dividido y polarizado, los países encontraron puntos en común para un propósito común. Demostraron que el multilateralismo aún funciona y goza de buena salud", ha resaltado para precisar que "la última pieza del rompecabezas" es el sistema de acceso a patógenos y reparto de beneficios.

Después de reconocer las diferencias que persisten en las negociaciones sobre el anexo, ha mostrado su confianza en que los países encontrarán "puntos en común". "Es fundamental que lo hagan, para que el Acuerdo pueda iniciar el proceso de ratificación y entrar en vigor como derecho internacional", ha resaltado.

En este punto, ha enfatizado que el Acuerdo sobre Pandemias y el RSI "no infringen la soberanía nacional de ninguna manera", sino que, por el contrario, "han sido negociados y adoptados por estados soberanos". "Porque reconocen que las pandemias no respetan las fronteras (...) y que la mejor defensa contra ellas no es el aislamiento, sino la cooperación", ha subrayado.

"Nunca podremos decir que el mundo está lo suficientemente preparado. La amenaza evoluciona, y nosotros también debemos hacerlo. Pero, ¿está el mundo más preparado que antes de la Covi-19? Sí y no. Pero si cumplen con los compromisos que están adquiriendo hoy, lograrán que sea un sí", ha finalizado.