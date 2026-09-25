La OMS anuncia recomendaciones sobre la composición de la vacuna antigripal para la temporada 2027 en el hemisferio sur

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MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este viernes sus recomendaciones sobre la composición viral de las vacunas contra la gripe para su uso en la temporada del próximo año en el hemisferio sur, tras llevar a cabo un análisis de los datos de vigilancia generados a través del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (GISRS) y otras fuentes de información.

La OMS ha recomendado para las vacunas basadas en huevos un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1454/2025 (H3N2); y un virus similar a B/Tokyo/EIS13-175/2025 (linaje B/Victoria).

Para las vacunas basadas en cultivos celulares, proteínas recombinantes o ácidos nucleicos, ha aconsejado un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1415/2025 (H3N2); y un virus similar a B/Pennsylvania/14/2025 (linaje B/Victoria).

Según ha detallado, entre febrero y agosto de este año, los virus de la influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B circularon en proporciones variables en todas las regiones del mundo, causando enfermedades. Los virus de la influenza A fueron los más comunes en la mayoría de las regiones, excepto en el norte y oeste de África, América del Norte y Asia oriental, donde predominaron los virus de la influenza B.

El organismo internacional ha aseverado que la gripe estacional causa cada año numerosas hospitalizaciones y, debido a la constante evolución de los virus de la gripe, ha destacado que es necesario actualizar de forma periódica la composición de las vacunas.

Las agencias reguladoras nacionales de vacunas y las compañías farmacéuticas de todo el mundo utilizan estas recomendaciones para desarrollar, producir y autorizar las vacunas contra la gripe para la siguiente temporada, lo que garantiza que las vacunas se ajusten con precisión a los virus que se prevé que circulen, ofreciendo así la mejor protección posible contra la enfermedad grave y la muerte.

"El compromiso de los países y los laboratorios de compartir datos, virus y conocimientos especializados permite a la OMS formular recomendaciones oportunas sobre vacunas, fortaleciendo nuestra capacidad colectiva para detectar y responder a las amenazas emergentes de la gripe. Esta es la colaboración mundial en salud pública en su máxima expresión", ha resaltado la directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerhove.

Los expertos también han analizado durante su revisión los virus de la gripe que circulan en animales, en particular aquellos que han causado infecciones en humanos y que siguen preocupando debido a su potencial para provocar pandemias.