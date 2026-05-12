OMS fija en el 10 de mayo el inicio de la cuarentena por hantavirus, que finalizará el 21 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), mantiene un encuentro con el director general de la OMS retrasa al 10 de mayo el inicio de la cuarentena por hantavirus, que finalizará el 21 de junio - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fijado en el 10 de mayo el inicio del periodo a contabilizar como cuarentena por hantavirus, por lo que se extenderá hasta el 21 de junio.

"La recomendación que hacemos es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación para cuarentena durante 42 días desde el 10 de mayo, con lo cual estaríamos hablando del 21 de junio" como fecha de finalización de la misma, ha manifestado en una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del operativo de desembarque de los pasajeros del crucero 'MV Hondius'.

"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente", ha continuado Adhanom Ghebreyesus, quien ha felicitado y agradecido a España por su "liderazgo" en la gestión de esta crisis sanitaria. "Creo que, viviendo en la situación que vivimos, el mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión que ha demostrado el Gobierno de España", ha sostenido.

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