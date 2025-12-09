La OMS y la Comisión Europea firman un acuerdo de 3,5 millones de euros frente a las resistencias antimicrobianas

Archivo - Bacterias. - FATIDO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea han anunciado este martes la firma de un acuerdo de 3,5 millones de euros, que servirá para fortalecer la respuesta global contra las resistencias antimicrobianas, consideradas por ambas partes como una de las principales amenazas a la salud pública mundial.

"La resistencia a los antimicrobianos es una grave pero aún silenciosa amenaza, que se que se cobra más de 35.000 vidas al año solo en la Unión Europea. Este acuerdo entre la Comisión y la OMS apoyará investigaciones de alto impacto e iniciativas de salud mundial para prevenir y controlar las resistencias antimicrobianas", ha declarado la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un comunicado.

Este acuerdo busca reforzar la capacidad de ambas instituciones a la hora de prevenir, prepararse frente a esta amenaza y proteger la salud de las personas, a través de la supervisión del desarrollo de antimicrobianos y contramedidas médicas, la elaboración de directrices para nuevas innovaciones antibacterianas y la implementación de las Listas de Patógenos Prioritarios de la OMS para orientar la investigación y las iniciativas de salud pública a nivel mundial, regional y nacional.

Además, se promueve un mejor acceso a antibióticos nuevos y existentes, y busca impulsar la investigación sobre la terapia con bacteriófagos (fagoterapia), un "innovador tratamiento" que utiliza virus para atacar y eliminar bacterias.

Dicha terapia está resurgiendo como una herramienta "prometedora" por su potencial para atacar específicamente a bacterias resistentes a los fármacos y complementar los tratamientos con antibióticos.