La OMS actualiza sus recomendaciones sobre la composición de las vacunas contra la gripe para la temporada 2026-2027

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este viernes sus recomendaciones sobre la composición de las vacunas contra la gripe para la temporada 2026-2027 en el hemisferio norte, en base a las conclusiones de una reunión celebrada en los últimos días para analizar datos de vigilancia mundial de la gripe.

"Cada año, se producen (en todo el mundo) alrededor de mil millones de casos de gripe estacional, incluyendo entre tres y cinco millones de casos graves. Se estima que causa entre 290.000 y 650.000 muertes por enfermedades respiratorias", ha señalado en rueda de prensa la directora interina de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, que ha instado a mantener la vigilancia y actualizar las vacunas ante la "constante" evolución de los virus.

De cara a la próxima temporada, la OMS ha recomendado que la composición de las vacunas a base de huevo incluya un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, un virus similar al A/Darwin/1454/2025 (H3N2) y un virus similar al B/Tokyo/EIS13-175/2025 (linaje B/Victoria).

En cuanto a las vacunas basadas en cultivos celulares, proteínas recombinantes o ácidos nucleicos, la composición aconsejada es un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, un virus similar al A/Darwin/1415/2025 (H3N2) y un virus similar al B/Pennsylvania/14/2025 (linaje B/Victoria).

Estas recomendaciones se alinean con las características de la última temporada de gripe, en la que se observó como hecho destacado el surgimiento de la variante J.2.4.1, o subclado K, del virus A(H3N2). También incluyen un "ajuste" del componente de la vacuna de influenza B, considerando los cambios actuales en el virus, si bien su circulación se ha mantenido "baja".

Según ha detallado la OMS, la composición de la vacuna contra la gripe debe ser actualizada con carácter periódico debido a la constante evolución de los virus de la gripe. De esta forma, se asegura que las vacunas que se fabriquen y autoricen a nivel mundial coincidan con los virus que se prevé que circulen, con el objetivo de que ofrezcan la mejor protección posible a la población.

"Temporada tras temporada, los virus de la gripe, en constante evolución, circulan por todo el mundo, lo que nos demuestra lo conectado que está nuestro mundo. Los riesgos compartidos requieren acciones compartidas", ha afirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

ANÁLISIS DE LA TEMPORADA 2025-2026

Como hechos destacables de la temporada 2025-2026, desde la OMS han apuntado al surgimiento del subclado K del virus A(H3N2) en agosto de 2025. Su rápida propagación por todo el mundo contribuyó a un inicio más temprano de la temporada de gripe en muchos países, así como a niveles de actividad superiores a los habituales en varios de ellos.

El subclado K, o variante J.2.4.1, representó la mayoría de los virus de la gripe notificados en todas las regiones, según ha informado el organismo internacional.

En general, ha detallado que la pasada temporada predominaron los virus de gripe A, aunque también se registraron otras variantes de A(H3N2) y A(H1N1). Se detectaron niveles bajos de virus de gripe B (linaje B/Victoria), sin casos registrados de virus de linaje B/Yamagata desde marzo de 2020.

"No hemos visto tantos virus H1 circulando en este momento, pero monitorizamos continuamente durante todo el período del informe porque a veces la influenza puede sorprendernos y observamos dinámicas tardías que pueden alterar las propiedades de los virus a medida que evolucionan", ha puntualizado la directora del Centro Mundial de Influenza de la OMS del Instituto Francis Crick, Nicola Lewis.

Durante la rueda de prensa, los expertos han puesto en valor la importancia de la vacunación como medida de prevención y protección. "La gripe tiene un gran impacto en la salud pública, pero contamos con una vacuna segura y eficaz que podemos utilizar para mitigar el riesgo", ha subrayado Nicola Lewis.

GRIPE ZOONÓTICA

En su revisión, los expertos también han analizado los virus de la gripe que circulan en animales, en particular, aquellos que han causado infecciones en humanos. Para la OMS, estos virus siguen siendo motivo de "gran preocupación" debido a su "potencial para causar pandemias".

Desde el 23 de septiembre de 2025, tras la última consulta, se han notificado a la OMS 25 infecciones humanas por gripe zoonótica en seis países. La mayoría de estos casos se produjeron por exposición a animales infectados o a entornos contaminados con virus de la gripe. No se ha registrado transmisión entre personas.

En función de la evolución de los virus de la influenza zoonótica, la OMS publica recomendaciones actualizadas para los virus candidatos a vacunas, con el objetivo de poder desarrollar vacunas en caso de que surja una amenaza de pandemia. En este caso, los expertos han aconsejado el desarrollo de un nuevo virus candidato a vacuna (VCV) para un virus A(H9N2), causante de la conocida como gripe aviar.

Las consultas de las que derivan estas recomendaciones se celebran dos veces al año, una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. En ellas, se reúnen expertos de los Centros Colaboradores de la OMS y de los Laboratorios Reguladores Esenciales del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (GISRS, por sus siglas en inglés) de la OMS para revisar y analizar los datos generados por el GISRS y sus asociados.