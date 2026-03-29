Las nuevas terapias permiten supervivencias a largo plazo en cáncer colorrectal con metástasis

Archivo - Imagen de recurso de un profesional que muestra el modelo de colon humano. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director médico de MD Anderson Cancer Center Madrid, Santiago González Moreno, ha destacado que los tratamientos actuales para los cánceres colorrectales con metástasis, que combinan cirugía altamente especializada con quimioterapia y radioterapia, son cada vez más efectivos y permiten lograr supervivencias a largo plazo, algo impensable hace apenas dos décadas.

"De forma individualizada, hay pacientes que son candidatos a este tipo de tratamientos con intención radical, es decir, curativa. Tenemos claramente supervivientes a largo plazo con tumores de colon y de recto metastásicos que afectan a otros órganos, algo que hace probablemente 15 o 20 años era imposible", ha señalado González Moreno en una entrevista para Europa Press.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de marzo, el especialista ha explicado que los cánceres de colon y recto -que forman parte del cáncer colorrectal, según su localización en el intestino grueso- con metástasis no son una sentencia de muerte, como lo podían ser hace unos años, "por lo menos de muerte inmediata", ha añadido.

"Nos parece que ante un tumor metastásico ya no hay nada que hacer, pero hoy en día contamos con tratamientos muy efectivos que combinan cirugía altamente especializada con quimioterapia y radioterapia para tratar estos tumores metastásicos con muy buenos resultados", ha recalcado.

En este sentido, el director médico de MD Anderson Cancer Center Madrid, ha subrayado que el cáncer colorrectal es el tumor de mayor incidencia en España al sumar ambos sexos.

En el caso del cáncer de colon sin metástasis, González Moreno ha afirmado que lo más habitual en su tratamiento es la cirugía, que en ocasiones se complementa posteriormente con quimioterapia. "Analizamos la pieza, evaluamos el resultado y, si hay ganglios linfáticos afectados, se completa el tratamiento con quimioterapia. En cualquier caso, el tratamiento fundamental y el pilar sigue siendo la cirugía", ha manifestado.

Por su parte, en el cáncer de recto sin metástasis se recurre a un tratamiento previo que puede consistir en quimioterapia, radioterapia o ambas combinadas antes de la cirugía, con el objetivo de maximizar las posibilidades de éxito de la intervención y evitar la recaída en la pelvis.

LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN

Respecto a la alimentación, González Moreno ha señalado que una dieta rica en frutas, verduras y fibra es fundamental, y ha advertido de que el alcohol, el tabaco y el sedentarismo son factores que pueden contribuir al desarrollo del cáncer de colon, aunque ninguno de ellos, por sí solo, determina de forma unívoca la aparición de la enfermedad.

"No podemos afirmar que los alimentos ultraprocesados, por sí solos, provoquen cáncer de colon ni establecer una relación directa de causa-efecto entre ambos. Lo que sí está claro es que una persona que basa su dieta en este tipo de productos y no sigue una alimentación adecuada tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de colon que alguien que los consume de forma esporádica y mantiene una dieta equilibrada, rica en fibra y de tipo mediterráneo", ha explicado.

No obstante, González Moreno ha apuntado que hay casos de cáncer de colon con una carga hereditaria, mientras que en otros nunca se podrá conocer el origen.

En este contexto, el director médico de MD Anderson Cancer Center Madrid ha subrayado que aún queda una importante labor de concienciación para cambiar los hábitos de vida de la población. "Un tercio de las muertes por cáncer se podrían prevenir con hábitos saludables. Hablamos del tabaco, el alcohol y la alimentación, entre otros factores", ha agregado.

Así, el especialista ha señalado que, en el caso del tabaco, existe una conciencia clara sobre sus riesgos, en parte porque los envases incluyen advertencias visibles. "Sin embargo, con los alimentos ultraprocesados esa percepción no está tan interiorizada en la población. No existe una relación tan evidente como con el tabaco ni advertencias visibles en los productos, aunque sí pueden contribuir, junto con otros factores, a un mayor riesgo, especialmente porque desplazan una dieta más saludable", ha explicado.