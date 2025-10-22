La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

También de que la Comunidad de Madrid no cumpla con la ley del aborto

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho "responsable directo" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no envíen al Gobierno los datos sobre los cribados, así como de que se cumpla la ley del aborto en la Comunidad de Madrid.

"Señor Feijóo, le hago a usted responsable directo de sacar a la luz los datos de los cribados de las comunidades gobernadas por el PP y también le hago responsable de que se cumpla la ley del aborto en la Comunidad de Madrid. Porque, aunque ustedes dicen que mentir no es un delito, no cumplir la ley sí que es un delito", ha afirmado la responsable de Sanidad.

Así se ha pronunciado García en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a la diputada del PP Carmen Fúnez, quien le ha preguntado cuál es su prioridad como ministra de Sanidad. García ha señalado a la 'popular' de que, en este momento, su prioridad es hacerse cargo de la "principal preocupación" que tienen las mujeres en España, en concreto las mujeres andaluzas, "con la negligencia de los cribados del cáncer de mama".

"Cuando saltó hace 25 días la negligencia del señor Moreno Bonilla, desde el Ministerio de Sanidad nos hicimos cargo y les pedimos a todas las comunidades autónomas que nos dieran los datos de los cribados de todos los cánceres. ¿Sabe lo que nos han contestado las comunidades del PP? Que no nos van a dar los datos", ha lamentado García.

Tras ello, la ministra ha preguntado al PP qué tiene que ocultar para no facilitar los datos al Gobierno: "¿Quién de ustedes les ha asesorado para que en un momento de una crisis, en la que hay miles de mujeres que están preocupadas y que están asustadas, extiendan la desinformación no solo de Andalucía, sino al resto de comunidades?", ha preguntado García.

En este sentido, la diputada de Sumar Engracia Rivera, en su pregunta a García sobre la información qué dispone el Gobierno sobre los cribados, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no ha dejado de mentir" desde que se denunció el caso de los cribados.

"Este asunto ya está en los juzgados, pero no solo en Andalucía, también en Cantabria y en la Comunidad Valenciana empieza a extenderse el escándalo. Han intentado tapar desde el principio este desastre, diciendo que eran cuatro casos y que era un incidente aislado, pero no lo es. Esto es consecuencia de un modelo depredador de la vida, de un modelo que va contra la vida de las mujeres, de un modelo que privatiza y que maltrata al personal sanitario", ha censurado.

"SIN CRIBADOS EN CEUTA Y MELILLA"

Por su parte, la diputada del PP Carmen Fúnez ha denunciado de que en Ceuta y Melilla, donde el Gobierno tiene las competencias de Sanidad, no hay tasa de reposición de médicos, por lo que "no se han hecho cribados de cáncer de mama, colon y útero desde hace tres años".

"Es su competencia", ha reprochado Fúnez, quien ha criticado las condiciones laborales que se ofrecen a los profesionales sanitarios en Melilla. "Desde hace dos años les van haciendo contratos mes a mes a los oftalmólogos en Melilla", ha afirmado.

Así, la 'popular' ha señalado que este tipo de condiciones son la que García quiere aprobar en el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios: "Ha conseguido que, por primera vez en la historia, ningún otro ministro lo había conseguido, se convoquen tres huelgas nacionales en seis meses".

"Lo que ha quedado claro es que usted es más de oposición que de gobierno. Que usted es más candidata que ministra. Y que ha convertido el Ministerio de Sanidad en un ministerio trinchera", ha reprochado la 'popular', quien le ha pedido "lealtad institucional" y que "no haga oposición desde el manual de campaña de la candidata".