Sánchez critica la reacción de Moreno a la crisis de cribados: "Mentiras, manipulación, mala gestión y desprotección"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press

SEVILLA/MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cargar este miércoles contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no "exigir responsabilidades" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados de cáncer de mama y ha lamentado que la reacción del jefe del Ejecutivo andaluz haya sido "mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección".

Sánchez ha vuelto a sacar por tercera semana consecutiva la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía en su 'cara a cara' con Núñez Feijóo durante la sesión de control al gobierno del Pleno del Congreso de los Diputados.

En concreto, ha afeado al líder del PP haber "renunciado a poner orden en su partido y exigir responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de los cribados" de cáncer de mama en Andalucía. "Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que son 2.000. La asociación Amama dice que han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y, posteriormente, siete horas después, comentan que ha sido un error informático", le ha espetado a Núñez Feijóo.

En opinión de Pedro Sánchez, la reacción del Gobierno andaluz ante esta crisis se resume en "mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección" porque es "la forma que ustedes -- por el PP-- tienen de gobernar".

Hace siete días Sánchez reprochó a Núñez Feijóo que "no es decente" no haber "dicho nada" después de haber escuchado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres para no alarmarlas y crearles ansiedad".

Una semana antes el jefe del Ejecutivo también cargó en el Congreso contra el líder nacional del PP por las "mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos" en Andalucía, que atribuyó a que las comunidades gobernadas por el PP "defienden los intereses de la sanidad privada".

"Nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública, ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes, defender los intereses de la sanidad privada", dijo entonces Sánchez.