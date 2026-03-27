Mónica García remite al criterio de la Ponencia de Vacunas la posibilidad de ampliar la protección frente a meningitis

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido al criterio de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones la posibilidad de ampliar en toda España la inmunización frente a la meningitis, después de que Galicia haya anunciado su intención de reforzar la protección frente al meningococo B con una nueva vacuna para niños de 12 años.

Esta medida tiene como trasfondo el brote de meningitis identificado al sureste de Inglaterra (Reino Unido), por el que ha sido cuestionada García este viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Así, sobre la posibilidad de aplicar en todo el país la línea marcada por Galicia, ha subrayado que el Ministerio de Sanidad siempre sigue el "mismo criterio", "riguroso" y basado en la "evidencia científica", de forma que las recomendaciones nacionales deben estar consensuadas por los expertos de los sistemas de salud de las comunidades autónomas.

"Y nosotros siempre nos referimos y lo remitimos a la Ponencia de Vacunas, en la cual se determina cuáles son las vacunas más eficaces y en qué edades se tienen que poner", ha señalado García destacando su respeto a las decisiones que tome este órgano en función de la situación epidemiológica del país.