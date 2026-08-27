Mónica García niega que los migrantes llegados a Ceuta traigan enfermedades y apunta al hacinamiento

1112666.1.260.149.20260827132515 La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece a petición propia ante la Comisión de Sanidad, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que los migrantes llegados a Ceuta el pasado 30 de julio no traen consigo enfermedades infecciosas, sino que son las condiciones de hacinamiento las que favorecen la aparición de patologías, al tiempo que ha recordado que algunas de ellas, como la tuberculosis, la sarna, la varicela o el sarampión, también están presentes en España.

"Los migrantes no traen enfermedades. La tuberculosis, la sarna y la varicela existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las que condicionan que los migrantes enfermen", ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso para abordar la crisis migratoria de Ceuta.

Así, García ha descartado que los migrantes traigan enfermedades y ha criticado que la ultraderecha lleve años vinculando la migración con la delincuencia y las enfermedades, algo que, a su juicio, es "falso y xenófobo".

En este contexto, ha explicado que el riesgo de transmisión de infecciones entre la población migrante en Ceuta es moderado, debido a "las condiciones de salud, hacinamiento y situación de calle en las que se han encontrado los migrantes durante las últimas semanas".

Por su parte, ha señalado que el riesgo para la población residente en Ceuta es bajo, dado que se han establecido circuitos asistenciales diferenciados y separados.

"La conclusión, confinar indiscriminadamente no solamente carece de justificación epidemiológica, sino que además es ineficiente e ineficaz", ha indicado en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió el confinamiento de los migrantes.

TRES CASOS DE TUBERCULOSIS Y TRES DE VARICELA

Tras ello, ha detallado los casos de enfermedades infecciosas detectados hasta el momento. En el caso de la tuberculosis, ha explicado que se han identificado tres: uno correspondiente a un inmigrante que ya ha recibido tratamiento, otro de tuberculosis cerebral y un tercero de una persona que ya se encontraba en Ceuta antes del pasado mes de julio y que está actualmente en tratamiento. Asimismo, ha señalado que, de todas las pruebas realizadas, no se ha confirmado ningún nuevo caso de tuberculosis.

Respecto a la varicela, ha indicado que se han registrado tres casos, de los que uno no guarda relación con la situación migratoria y otros dos están pendientes de confirmación y tampoco estarían relacionados con los migrantes. "Además, existe un paciente con sospecha de varicela", ha añadido.

En cuanto a las gastroenteritis, se han contabilizado alrededor de 60 casos, que, según ha explicado, probablemente estén relacionados con las malas condiciones alimentarias, y no con el consumo de agua.

Por último, en relación con la sarna, ha subrayado que se trata de una infección presente en España y ha apuntado que los migrantes afectados están recibiendo tratamiento mediante cremas o medicación oral.

SE COMENZARÁ A VACUNAR LA PRÓXIMA SEMANA

La titular de Sanidad ha asegurado que el objetivo es comenzar la próxima semana la vacunación de la población migrante con las 45.000 dosis donadas por las comunidades autónomas. Del total, 15.000 corresponden a la triple vírica, 10.000 a difteria y tétanos, 10.000 a varicela y otras 10.000 a polio.

"La semana que viene, si toda la cadena logística funciona y si toda la cadena logística nos lo permite, empezaremos a vacunar a la población", ha concretado.

Tras ello, ha subrayado que se trata de una población que cuenta unas tasas de vacunación diferentes a las de España.