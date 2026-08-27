Padilla defiende que Sanidad no ha llegado tarde a Ceuta: "No es que hayamos llegado tarde ni pronto. Ya estábamos allí"

Archivo - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que el Ministerio de Sanidad no llegó tarde a Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a través de la frontera con Marruecos ya que su departamento tiene la competencia de la prestación de la asistencia sanitaria en las dos ciudades autónomas a través del INGESA.

"No es que hayamos llegado tarde ni pronto --ha enfatizado en declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press--. Nosotros ya estábamos allí porque tenemos la competencia de la prestación de la asistencia sanitaria".

Ha precisado que han "intensificado" la presencia y los mecanismos de atención. "Se pusieron todos los mecanismos, se independizaron los circuitos, se pusieron refuerzos en ese primer momento en el 061 y posteriormente en los diferentes puntos desde asistencia", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que en un primer momento se reforzaron las plantillas con 90 profesionales sanitarios con el horizonte del 31 de agosto pero ha anunciado que los nuevos contratos se harán de 3 meses.

"En el caso de los médicos, se ha ampliado por cada turno en uno o dos médicos en cada turno en urgencias, pero sobre todo también en los diferentes dispositivos, tanto en el Tarajal, pero muy concretamente en el dispositivo del Centro de Salud de Otero". Según explica, se crearon equipos para dar atención a los migrantes, en circuitos "diferenciados con respecto al resto de la población".

Preguntado por la situación de colapso denunciada por los médicos y los enfermeros, Padilla ha reconocido una "situación de tensionamiento", pero que "ha ido cambiando de manera muy notable".

Así, ha señaldo que, por ejemplo, "ayer se prestaron 375 asistencias, dos tercios más o menos de ellas en Atención Primaria; dos dispositivos específicos que están puestos con circuitos diferenciados en Centro de Salud del Tarajal y Centro de Salud de Otero, además de servicios de urgencia de atención primaria, y un tercio aproximadamente en el Hospital Universitario de Ceuta".

"Un incremento de 70 asistencias diarias en el total en el Hospital de Ceuta, que incluye una parte muy importante de asistencias que son de población de pacientes jóvenes, que lo que necesitan sobre todo son cuidados de enfermería, heridas, curas, etcétera, etcétera, pero del total 70 extra, eso con los refuerzos que ya se han prestado", ha explicado.

Padilla ha defendido la coodinación del Sistema Sanitario del INGESA coordinándose con los diferentes proveedores de Loma Margarita, de Loma Colmenar o embolsamiento de Hípica, incluso con la coordinación que habitual del CETI y con Cruz Roja, con Médicos del Mundo.

Así, el secretario de Estado ha expresado su "agradecimiento total y absoluto y el reconocimiento y la legitimación" a los profesionales que están trabajando actualmente en la ciudad autónoma, "y a la misma vez, transmitir a la población ceutí que pueden acudir sin ningún tipo de problema a los servicios sanitarios. No se ha cancelado una consulta, una prueba ni una cirugía en todo Ceuta desde que empezó esta situación de crisis, algo que se ha hecho gracias a la fortaleza del sistema sanitario ceutí".

Respecto a la campaña de vacunación anunciada, tras el acuerdo entre Sanidad y las comunidades autónomas de enviar 45.000 dosis de vacunas a Ceuta, Padilla ha anunciado que está previsto que se inicie la próxima semana "si no hay ningún tipo de problema logístico". A tal efecto ayer se ha desplazado a la ciudad personal del área de vacunas del Ministerio de Sanidad para hacer la coordinación.

No obstante, ha querido insistir en que "no se ha detectado en todos estos días ningún caso de enfermedad inmunoprevenible en estas personas, es decir, no es que se haga la vacunación para frenar situaciones de brote, se hace la vacunación justamente para evitar que esas situaciones de brote puedan suceder en una población muy joven con nuevos niveles de vacunación que a lo mejor podrían no ser los óptimos".