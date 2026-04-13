Mónica García llama a "transformar" la desigualdad de género: "Nos va la vida y la salud en ello"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado este lunes a "transformar" la desigualdad de género en salud, que hace que la atención no sea igual para hombres y mujeres, y ha urgido a impulsar este cambio "con prisa", ya que "la vida" y "la salud" de las mujeres depende de ello.

"Estamos hablando de diagnósticos que llegan más tarde, de síntomas que se minimizan y de vidas que están atravesadas por una atención que no es igual y que no mira igual a los hombres y a las mujeres", ha aseverado en la presentación de la segunda edición del 'Libro Blanco de Salud y Género: Igualdad en Salud', promovido por Estudio de Comunicación y Observatorio de Salud (OdS).

García ha abogado por "romper" los sesgos de género en salud "desde sus raíces", pues ha explicado que estos no surgen en el sistema sanitario, en la consulta, sino que nacen de la estructura social. "En cómo trabajamos, en la brecha de salarios, en la brecha de cuidados, en toda una sociedad donde la mirada femenina, la mirada de la mujer, no ha estado en el centro, sino todo lo contrario", ha precisado.

Por ello, ha destacado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "no puede limitarse solamente a reparar el daño que se ha hecho", sino que se debe incorporar una mirada "transversal" y "holística" que tenga en cuenta lo que está pasando también en el conjunto de la sociedad.

"Esta desigualdad también se mide en el tiempo, en años de espera para el diagnóstico, en tiempos de espera para la investigación, en consultas encadenadas, en años y años escuchando que lo que nos está afectando es el estrés o los nervios, un 'ya se sabe', un 'ya se te pasará', 'esto es lo normal", ha señalado para afirmar que "no es lo normal".

LIBRO BLANCO Y TRABAJO MINISTERIAL

En este contexto, la ministra ha puesto en valor la elaboración del 'Libro Blanco de Salud y Género', que combina la evidencia científica con historias reales para apuntar los fallos del sistema, pero también para explicar cómo se pueden solucionar desde un punto de vista multidisciplinar, que incluye a los profesionales médicos, enfermeras y farmacéuticos.

García ha resaltado que el Ministerio de Sanidad comparte este enfoque "integral", que materializa a través de políticas que garantizan el acceso al aborto en la sanidad pública, refuerzan la atención a la salud mental con perspectiva de género, impulsan que la prevención llegue a tiempo y protegen "grandes conquistas" como el cribado de cáncer de mama.

"Sabemos que cambiar toda esta estructura no es sencillo, que hay inercias, que hay hábitos, que hay una cultura muy arraigada, con una mirada muy masculina desde hace mucho tiempo, desde muchos lugares de nuestra sociedad y que no cambiarlo tiene un coste demasiado alto que no nos podemos permitir", ha señalado.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha destacado la labor del Observatorio de Salud de las Mujeres, dirigido por Pilar Campos desde la semana pasada. "En este Observatorio, la idea que tenemos es tratar el género desde un punto de vista de salud pública, con todas las herramientas propias de la salud pública", ha indicado.

Gullón ha explicado que el objetivo es desarrollar estrategias y objetivos comunes para disminuir la brecha de género en salud, para lo que van a potenciar la participación de otros ministerios y agentes sociales. Entre las acciones ya iniciadas, ha apuntado a la formación de los profesionales sanitarios en equidad de género.

Asimismo, ha destacado que, más allá del ámbito sanitario, la salud pública aboga por las políticas de igualdad de género en todos los sectores, por lo que ha expresado su apoyo a la ampliación de los permisos de paternidad, la regularización de migrantes, las políticas de vivienda o la prestación universal por crianza.

En este punto, ha señalado que también hay protocolos sanitarios para reforzar la igualdad de género y se ha referido a la nueva estrategia de salud sexual y reproductiva, en desarrollo, y al protocolo de actuación ante la violencia de género. "Necesitamos reformarlo", ha afirmado sobre este último detallando que se debe adecuar a la "realidad actual" e incorporar la violencia vicaria.

ACCIONES PARA UNA SANIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La segunda edición del 'Libro Blanco de Salud y Género' busca enriquecer la primera publicación, de febrero de 2024, incorporando 11 nuevos capítulos, artículos de 12 consejeros de Sanidad y aportaciones de más de 60 autores, con el objetivo de "despertar una reflexión en toda la sociedad en torno a la necesidad de incorporar políticas y acciones sanitarias con perspectiva de género".

En este sentido, la vicepresidenta I del Consejo General de Enfermería (CGE), Raquel Rodríguez, y la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, han destacado durante una mesa redonda la necesidad de impulsar políticas que den respuesta a la situación de la mujer.

Escobar ha recordado que el 50 por ciento de mujeres piensa que su estado de salud es malo o muy malo, frente al 28 por ciento de los hombres. Además de una peor salud, la presidenta de la POP ha señalado que las mujeres también sufren la carga emocional de los cuidados, pues el 90 por ciento de las cuidadoras son mujeres.

Por su parte, la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Rita de la Plaza, ha destacado que la farmacia "tiene una situación privilegiada" para contribuir a la igualdad de género, debido a su trabajo sobre el terreno, que permite actuar como "radar" ante situaciones de soledad y violencia de género, además de promover la educación sanitaria y el empoderamiento de la mujer.

El Libro Blanco incluye un décalogo para una sanidad con perspectiva de género, en el que se incluyen propuestas de acción como la formación en perspectiva de género para profesionales de la salud, investigación con enfoque de género, acceso equitativo a la atención sanitaria, protocolos de atención sanitaria diferenciados y monitorización y evaluación con enfoque de género.

También destaca la promoción de la salud mental desde una perspectiva de género, prevención y detección temprana de enfermedades con barreras de género, participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en salud, prevención y atención de la violencia de género, y promoción de la salud sexual y reproductiva.