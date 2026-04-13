La SEMG defiende una reforma estructural del sistema sanitario basada en prevención y coordinación social

Archivo - La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, - SEMG - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, defiende una reforma estructural del sistema sanitario centrada en la prevención, la coordinación sociosanitaria y una mayor autonomía de gestión.

Rodríguez Laredo, que participó en la jornada virtual 'Management Sanitario: Informe Abril 1991', organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL), cree que el modelo actual sigue sin adaptarse a los cambios demográficos y epidemiológicos. "No solamente debemos atender a los pacientes y a la ciudadanía/comunidad, sino prevenir, coordinar, formar, investigar, gestionar de una forma coordinada y sostenible", recuerda, insistiendo en el impacto del envejecimiento y la cronicidad.

La presidenta de SEMG identifica tres pilares "innegociables" para garantizar la sostenibilidad del sistema: una Atención Primaria resolutiva no solamente como puerta de entrada sino como primer contacto con el sistema sanitario que garantiza la atención integral y continuada, un verdadero puente sociosanitario para gestionar la cronicidad, y una mayor autonomía de gestión que permita ganar eficiencia.

Sobre este último aspecto, advierte de que el "sistema sanitario es como un gran dinosaurio que se mueve con mucha dificultad y que funciona con una estructura del siglo XX para atender a pacientes y necesidades del siglo XXI", lo que provoca que muchas medidas lleguen tarde.

También denunció la excesiva burocratización. "La Atención Primaria no puede ser un filtro pasivo, una barrera para llegar al hospital", y abogó por un modelo más proactivo, centrado en el paciente, en el diagnóstico precoz y en la longitudinalidad de la atención. En esa línea, defendió reforzar la prevención: "No hay mejor manera y más eficiente de curar que evitar que se produzca la enfermedad", señala.

En relación con la organización asistencial, alerta del "abismo sociosanitario" existente y de la falta de coordinación real entre niveles. "La integración no puede ser de palabra", reclamando objetivos comunes, datos compartidos y financiación diferenciada para cada tipo de atención. Asimismo, pone el foco en la importancia de contar con profesionales y pacientes en la toma de decisiones.

"No se puede planificar sin tener en cuenta profesionales y pacientes", afirma, al tiempo que advierte del riesgo de burnout y de la "desafección" creciente en el sector.