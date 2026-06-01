Mónica García insiste en que las demandas de los profesionales que "quedan vivas" son "competencia de las CCAA"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración de la presentación del ‘Informe: Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España’, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este lunes en que las "únicas reivindicaciones" de los profesionales sanitarios que "quedan vivas" son "competencia de las comunidades autónomas", a las que ha recordado que "ha terminado" el tiempo de "escudarse detrás del Ministerio de Sanidad", como ha hecho "la mayoría".

"En el Ministerio hemos hecho nuestro trabajo, hemos empatizado y nos hemos hecho cargo de las reivindicaciones que tienen que ver con las competencias del Ministerio", ha resaltado tras la presentación del informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España'.

De este modo, ha afirmado que "la pelota" ahora está en las comunidades autónomas, algo que ha apuntado que conoce el Comité de Huelga, con el que se reúnen este lunes representantes de Sanidad para retomar el diálogo en torno al Estatuto Marco y el conflicto que mantienen abierto, con una próxima semana de huelga convocada del 15 al 19 de junio.

La ministra ha destacado que los sindicatos médicos ya trasladaron en una carta a las CCAA su deber de atender las reivindicaciones de los profesionales y, en este sentido, ha celebrado que los sanitarios "ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden".

Aun así, ha explicado que, en el encuentro, Sanidad explicará al Comité de Huelga que, en el último escrito remitido, hay determinadas informaciones "que no son reales, que no son verídicas, que son falsas o que se pueden considerar sesgos".

En este sentido, ha detallado que se sigue hablando de que la jornada de guardia no cotiza, algo que es "falso". "Las únicas horas que no cotizan son las que se pagan en B, las que se pagan en negro. Como esto entiendo que no ocurre en ninguna parte de nuestro territorio, las horas de guardia cotizan. Y las horas de guardia cuentan para la vida laboral, luego cuentan para la jubilación", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que el sistema de jubilación en España tiene unas "normas comunes" para todos los trabajadores, así como "determinadas excepciones" a través de coeficientes de reducción, que dependen de criterios como la penosidad y la peligrosidad. "El colectivo que cumpla sus criterios tendrá unos coeficientes reductores para su edad de jubilación", ha precisado.

ESTATUTO PROPIO, AL CONGRESO

Sobre la demanda de un Estatuto Marco propio para el colectivo médico y facultativo, la titular de Sanidad ha subrayado que esta norma puede presentarse "mañana mismo" en el Congreso de los Diputados y tramitarse por esta vía, como han informado "desde el primer momento" al Comité de Huelga.

El Ministerio, por su parte, ha resaltado que tiene la "obligación" de hacer un Estatuto "para todos los profesionales en todo el territorio", a fin de que haya "equidad en todas las mejoras y en todas las ventajas" y no se deje "fuera" a ningún profesional.

Además, García ha apuntado que reclamaciones como la de constituir un ámbito de negociación propio es "competencia exclusiva, según el Estatuto Básico del Empleado Público, de las comunidades autónomas", igual que la jornada de 35 horas, que ha indicado que cumplen "todas las comunidades menos la Comunidad de Madrid".

"La Comunidad de Madrid es la única comunidad que sigue detrayendo 200 euros de las guardias de los profesionales todos los meses para la aplicación de las 37,5 horas. Y esto lo lleva haciendo desde el año 2012. O sea, que lleva, si no me equivoco, 14 años detrayendo el salario de las guardias a sus profesionales", ha explicado para aseverar que esto supone "una deuda de 34.000 euros por cada uno de los profesionales".

En la misma línea, ha comentado que el reconocimiento del exceso de las horas, número de guardias y presión asistencial durante las mismas depende de los recursos que ponen las comunidades autónomas. "Para hacer menos horas de guardia o para que durante la guardia, en vez de ver a 200 pacientes, puedas ver a 100, necesitas compañeros, necesitas plantilla", ha resaltado.

Al hilo, ha afirmado que las comunidades autónomas "no se pueden escudar en que no tienen transferencias por parte del Estado", teniendo en cuenta que, desde 2018, tienen 47.500 millones de euros más de media anual y el Ministerio de Sanidad ha transferido de manera directa y finalista 3.700 millones de euros.

"Las comunidades autónomas no han tenido tanto dinero para gastarse en sanidad en su vida (...) Hay quien ha decidido mejorarlas y hay quien ha decidido gastárselo en Quirón o en quitarle los impuestos a los más ricos. Es una decisión política", ha finalizado.