El Comité de Huelga reprocha a Sanidad su "nula voluntad" de desbloquear el conflicto y mantiene la huelga

Archivo - Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la tercera jornada consecutiva de huelga contra el estatuto marco aprobado por el Ministerio de Sanidad. A 18 de febrero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga ha reprochado al Ministerio de Sanidad su "escaso talante negociador", al concluir "sin propuestas" la reunión que han mantenido ambas partes este lunes, lo que para los sindicatos confirma la "nula capacidad y voluntad" del departamento liderado por Mónica García para desbloquear el conflicto, que continúa con la huelga nacional convocada del 15 al 19 de junio.

Los sindicatos médicos y Sanidad se han reunido durante "poco más de hora y media", según ha informado el Comité de Huelga en un comunicado, en el que ha destacado que la única "novedad" ha sido la intención del ministerio de reunirse "en los próximos días" con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Según el Comité, el CISNS abordará posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración y, en esa línea, clarificará qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno.

Precisamente, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado en la mañana de este lunes el papel de las comunidades autónomas, afirmando que las "únicas reivindicaciones" de los profesionales sanitarios que "quedan vivas" son de su "competencia", por lo que "ha terminado" el tiempo de "escudarse detrás del Ministerio de Sanidad".

"En el Ministerio hemos hecho nuestro trabajo, hemos empatizado y nos hemos hecho cargo de las reivindicaciones que tienen que ver con las competencias del Ministerio", ha resaltado tras la presentación del informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España'.

MISMOS DERECHOS Y EXIGENCIAS LABORALES

Durante la reunión, los representantes del Comité de Huelga han reiterado sus reivindicaciones, que siguen centrándose en un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa.

En esta línea, han demandado que si la intención de Sanidad es mantener al colectivo en una norma común, que se les apliquen a los médicos y facultativos los "mismos derechos y exigencias laborales" que al resto de profesionales sanitarios "sin distinción de ningún tipo".

Con todo, el Comité ha insistido en que se reunirá tantas veces como sea necesario, "siempre que sobre la mesa haya propuestas claras y voluntad negociadora, y no meras estrategias dilatorias". Para terminar, ha recordado que se mantiene la convocatoria de huelga médica nacional del 15 al 19 de junio.