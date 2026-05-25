Mónica García destaca que España actúa como un "faro moral" de la salud global ante los ataques a la OMS

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que España está actuando como un "faro moral" en la defensa de los organismos multilaterales y de la salud global frente al "ataque frontal" de países como Estados Unidos y Argentina contra la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"También está haciendo de faro moral en la defensa de la legislación internacional, que es la que nos ha amparado y garantizado, de alguna manera, una red de seguridad a la que recurrimos cuando llega una pandemia, una epidemia o cualquier otra alerta o emergencia sanitaria", ha señalado García durante unas declaraciones a los periodistas en el marco del Consejo Ejecutivo de la OMS.

En este contexto, García ha reivindicado que España se ha ganado un "lugar de liderazgo" en la gestión de emergencias sanitarias como la del hantavirus. Asimismo, ha señalado que el país mantiene una postura "firme" y "moral" que le sitúa "en el lado bueno de la historia" en materia de derecho internacional, salud global y derechos humanos.

"Se nos reconoce a nivel internacional en todas las áreas de defensa del Estado de Palestina, de defensa de los derechos humanos, de denuncia del genocidio, de denuncia de los ataques al Líbano y de denuncia de esa ruptura del consenso global que habíamos tenido hasta este momento", ha añadido.

Tras ello, la ministra de Sanidad ha señalado que en la última Asamblea Mundial de la Salud se ha ratificado la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, sumándose así a Estados Unidos. Sin embargo, ha reprochado a ambos países que se hayan "aprovechado" de la OMS tras la crisis del hantavirus y la declaración de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por el brote de ébola.

"Lo que han hecho es aprovecharse de lo que desde España venimos liderando y apoyando desde hace mucho tiempo, que la salud global necesita multilateralismo, cooperación y organismos internacionales que han sido insultados, acosados y vapuleados por parte de la Administración Trump y del Gobierno de Milei", ha recriminado.

NINGÚN ESPAÑOL AFECTADO POR ÉBOLA

Respecto a la situación del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Sudán, García ha informado de que, por el momento, el Gobierno no tiene constancia de que ningún español esté afectado. "Estamos realizando también un rastreo con el Ministerio de Exteriores y monitorizando a todos los ciudadanos", ha señalado.

No obstante, la ministra de Sanidad ha manifestado que España y las autoridades sanitarias internacionales están mejor preparadas para afrontar cualquier emergencia sanitaria como la del ébola porque "se tienen muchos más radares y una mayor sensibilidad", pero, sobre todo, porque existe una mayor conciencia de que la salud global debe ser "el eje fundamental de la acción política a nivel internacional".