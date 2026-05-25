Mónica García insta en la OMS a hacer un "esfuerzo final" para concluir el anexo de patógenos del Acuerdo de Pandemias

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el Palacio de las Naciones, a 18 de mayo de 2026, en Ginebra (Suiza). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado en su intervención en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a hacer un "esfuerzo final" para "concluir" el desarrollo y adopción del anexo sobre el sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), contemplado en el Acuerdo de Pandemias alcanzado el año pasado.

"Es la hora definitiva en la que tenemos que hacer un esfuerzo final para concluir este instrumento cuanto antes", ha destacado García, quien ha ofrecido el apoyo de España en "esta apremiante tarea".

El objetivo del sistema PABS es permitir el intercambio seguro, transparente y responsable de patógenos con potencial pandémico y la información de su secuencia genética, junto con la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, incluidas las vacunas, las terapias y los diagnósticos.

La reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS se celebra este lunes y este martes en Ginebra (Suiza), solo unos días después de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, a la que se ha referido Mónica García como "probablemente, la asamblea más intensa de la historia", para agradecer también a la OMS por su organización.

La ministra ha detallado que España ha copatrocinado varias de las resoluciones aprobadas, que versaban sobre las condiciones sanitarias en Palestina, enfermedad hepática, hemofilia y el código de práctica para la contratación del personal sanitario. Asimismo, ha destacado la aprobación del proceso albergado por la OMS para la reforma de la arquitectura de la salud global.