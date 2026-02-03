Mónica García defiende ante la OMS una "verdadera incorporación" de la salud mental en todas las políticas

Imagen de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) una "verdadera incorporación" de la salud mental en todas las políticas, abordando las desigualdades relacionadas con la vivienda, el nivel socioeconómico, el trabajo, el cambio climático, así como la discriminación y la violencia.

"Resulta clave potenciar los recursos comunitarios locales, promoviendo la equidad y el empoderamiento comunitario y la conexión social", ha señalado García durante su intervención sobre salud mental en la 158ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

García ha apuntado que es necesario apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de una respuesta integrada que aborde de manera conjunta los determinantes comunes y los desafíos sistémicos relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias. "En este sentido, consideramos fundamental una orientación comunitaria basada en los derechos humanos y los determinantes sociales de la salud", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado la importancia de una atención sanitaria a la salud mental basada en la Atención Primaria, mediante la capacitación de los profesionales. "Queremos poner el foco en el uso de herramientas no farmacológicas, la de prescripción de psicofármacos cuando sea apropiado y la prescripción de medidas sociales y de acción comunitaria", ha agregado.

Para García, la red especializada de salud mental debe ser accesible y flexible, basada en la metodología 'Quality Rights', con equipos multidisciplinares y una atención específica a las personas con trastorno mental grave y discapacidad psicosocial. "Es fundamental integrar recursos de rehabilitación, inclusión social, vivienda y alternativas a la hospitalización", ha destacado.

Por último, ha comunicado que España quiere impulsar el avance de un marco global de indicadores estandarizados que incluya determinantes sociales, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de la atención.

"Valoramos muy especialmente el fortalecimiento de herramientas como el 'Mental Health Atlas' con el apoyo técnico de la Secretaría para mejorar la comparabilidad y el análisis de los datos", ha finalizado.