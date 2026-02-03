Mónica García pide a la OMS acelerar el desarrollo del Plan de Acción Global sobre Enfermedades Raras

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este martes a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acelerar el desarrollo del Plan de Acción Global sobre las Enfermedades Raras, que está previsto que se presente en la 81ª Asamblea Mundial de la Salud en el 2028.

"Este Plan de Acción no es simplemente un documento técnico, es una hoja de ruta para la solidaridad, la coordinación global y la acción transformadora. Que proporciona orientación práctica para que los Estados miembros fortalezcan los sistemas de salud, mejoren el diagnóstico precoz y garanticen un acceso equitativo a la atención y al tratamiento basado en la evidencia", ha señalado García durante su participación en la 158ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

García ha trasladado a la Secretaría de la OMS esta petición en nombre de los 41 países copatrocinadores de la Asamblea Mundial de la Salud que respaldaron la resolución sobre enfermedades raras el pasado mes de mayo. En la 78ª Asamblea Mundial de la Salud se adoptó esta resolución que declara a las enfermedades raras como una prioridad mundial de salud pública, con el objetivo de promover la equidad, la inclusión y el acceso universal a servicios sanitarios esenciales.

La resolución, promovida por España y Egipto, pone de relieve la urgencia de abordar los desafíos que enfrentan más de 300 millones de personas que viven con enfermedades raras en todo el mundo y sus cuidadores. Para ello, se ha desarrollará un Plan de Acción que se presentará su borrador en 2028.

En este contexto, García ha felicitado a la Secretaría por el trabajo preparatorio realizado hasta la fecha, pero ahora considera necesario acelerar el ritmo de la implementación de los mandatos de la resolución: "Especialmente el desarrollo del Plan de Acción Global, que es esencial para guiar una acción coordinada y basada en la evidencia a nivel mundial. Incluso en el difícil y complejo panorama financiero, enfatizamos nuestro interés en la realización de la visión de esta resolución".

La ministra de Sanidad ha asegurado que los países firmantes están dispuestos a trabajar mano a mano con todos los Estados miembros, la Secretaría y socios de todo el mundo para garantizar que nadie que viva con una enfermedad rara quede rezagado.

"Queremos que el conocimiento científico y la innovación se compartan y que los sistemas de salud estén capacitados para responder a las necesidades de cada individuo en cualquier lugar. Nos inspira el potencial de este esfuerzo colectivo para convertir compromisos en acción y acción en resultados que cambian vidas", ha subrayado García.

Por último, ha subrayado que confía en que esta resolución permita que las enfermedades raras sean reconocidas como una prioridad global, "garantizando la salud, la esperanza y la dignidad de millones de personas en todo el mundo".