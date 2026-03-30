Mónica García critica que Madrid es una de las CCAA que echa "más gasolina" al conflicto del Estatuto Marco

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este lunes que la Comunidad de Madrid es una de las CCAA que "intenta poner más gasolina la conflicto" del Estatuto Marco, una conducta que ha calificado de "desleal", teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen competencias en las condiciones laborales de los profesionales.

"El sindicato médico le ha dicho (a Madrid) que la mayoría de las condiciones laborales dependen de ella, en un comunicado que hicieron hace poco. Entonces, tirar la piedra y esconder la mano no es muy leal en política, pero lo vemos muy frecuentemente", ha aseverado en una entrevista con Radio Nacional recogida por Europa Press, donde ha apuntado que algunas CCAA han hecho su trabajo y otras no.

García ha destacado que el Ministerio de Sanidad está intentando actuar "al revés" y "cultivar" una relación y un acuerdo "con todos los sindicatos". En este sentido, ha comentado que la voluntad de acuerdo con el Comité de Huelga médico es "amplia" y "transversal" para conseguir poner fin a los paros mensuales.

"Esa voluntad creo que es razonable que se traduzca en una desescalada del conflicto. Creo que no es justo ni para los profesionales ni para los pacientes que la vía del conflicto se mantenga mientras en las mesas de negociación cada vez tenemos más acuerdos, cada vez tenemos más consensos y tenemos más soluciones que van más allá del Estatuto Marco", ha afirmado.

En este punto, ha aludido al acuerdo del pasado viernes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que Sanidad y las CCAA pactaron proponer una figura de mediación a los sindicatos médicos para intentar desbloquear la huelga. "Algunos consejeros propusieron que fuera alguna organización de pacientes", ha apuntado.

Aunque ha subrayado que Sanidad seguirá "haciendo todo lo posible" para materializar los acuerdos con los sindicatos, ha precisado que el Estatuto Marco no puede dar solución a todas las reivindicaciones y, por ello, las comunidades autónomas deben poner de su parte.

"El Estatuto Marco no lo soluciona todo porque es una ley estatal que pone los límites y que pone la partitura, pero la música la tienen que tocar las comunidades, y el conflicto está desafinado con respecto a la buena melodía con la que estamos llegando a todos esos acuerdos", ha señalado.

Preguntada sobre la advertencia que hizo el Partido Popular de pedir su dimisión si no consigue poner fin a la huelga médica antes del 27 de abril, García ha reprochado que los consejeros 'populares' lo que deben hacer es "ponerse a trabajar" en mejorar las condiciones laborales de los profesionales. "Porque muchas de esas mejoras las pueden hacer ya", ha resaltado.

"TRAICIÓN" A SUS IDEALES

La titular de Sanidad también ha respondido a quienes le reprochan un cambio de postura en las negociaciones del estatuto con respecto a su participación en las manifestaciones de las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, hace algo más de una década.

"Yo me he manifestado en la defensa de nuestro Sistema Nacional de Salud. Me he manifestado y he hecho huelga contra la privatización de nuestro Sistema Nacional de Salud. Yo he defendido a capa y espada, por supuesto a la profesión médica, pero a todo el Sistema Nacional de Salud y todas las condiciones laborales de todo el Sistema Nacional de Salud", ha comentado.

En este sentido, ha aseverado que "sería una traidora" para el resto de sanitarios si pasara por el Ministerio de Sanidad "sin tocar" el Estatuto Marco o la ley de ordenación de profesiones sanitarias. "Eso sí que sería, de alguna manera, una traición a la Mónica que se manifestaba y que ha luchado durante toda su vida y ha sido activista desde el Sistema Nacional de Salud. Luego, estoy perfectamente conciliada con lo de hace 10 años", ha asegurado.