Mónica García censura que el PP se posicione "del lado de ultras" en el derecho a la eutanasia

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha censurado este lunes que la postura del Partido Popular sobre la ley de eutanasia sea "más del lado de ultras que del lado de los derechos adquiridos", tras la opinión expresada por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sobre el caso de Noelia Castillo.

García ha señalado que Feijóo "está tirando balones fuera" al decir en redes sociales que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron desde la infancia" y expresar su negativa "a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba".

"Está intentando decir que la decisión de Noelia no era una decisión consciente y que ha sido todo lo demás lo que ha fallado", ha señalado la titular de Sanidad en una entrevista con Radio Nacional recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que se ha tratado de una decisión "consciente", "válida" y "amparada" por la ley.

"Estamos acostumbrados a que una minoría ultra, una minoría quiere imponer su moral, su falsa moral, insisto, y quiere imponernos al resto de los ciudadanos unas convicciones que son libres de tener", ha denunciado.

Para reforzar la ley de eutanasia, se ha mostrado abierta a evaluar propuestas como la del Parlament de Cataluña para reformar la normativa y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales. Asimismo, ha indicado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) intentará aprobar en su próxima reunión del jueves 9 de abril un manual de buenas prácticas.

"Un manual que quiere contribuir (...) a que el proceso sea más ágil en algunos puntos en los que antes se estaba alargando innecesariamente. Lo hace aclarando mejor cada fase, evitando interpretaciones distintas entre los diferentes territorios y definiendo con más precisión aquellos circuitos que se establecieron, reforzando apoyos administrativos y reforzando el papel de algunos profesionales. O sea, ofreciendo más certidumbre y menos demoras evitables", ha detallado.

REGISTRO DE OBJETORES

García ha criticado que el Partido Popular "siempre" ponga "todas las trabas posibles" para evitar que España "avance en derechos y en libertades", en alusión a la ley de eutanasia, el matrimonio igualitario o el aborto.

A este respecto, ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe cumplir la ley y crear el registro de objetores al aborto. "La ley no es un menú que te dan, que tú dices 'yo esta la cumplo, esta no', en función de las creencias de la señora Ayuso", ha indicado.

Así, ha reprochado que Ayuso trate de "encabezar" una "guerra contra los derechos de las mujeres", una postura "muy en línea" con la ultraderecha internacional. "Algo le hemos hecho, no sé exactamente qué le hemos hecho, pero claramente no está alineada ni con los derechos, ni con las luchas, ni con las conquistas de las mujeres en los últimos años", ha referido.

Por otra parte, García ha afirmado que el Gobierno tratará de convencer a todas las fuerzas políticas para sacar adelante la ley de integridad y gestión pública del Sistema Nacional de Salud, que busca poner coto a la colaboración público-privada con fines de lucro en la sanidad.

"Haremos nuestro trabajo e intentaremos convencer a Junts e intentaremos convencer a todos los partidos que están del lado de los pacientes y que no están del lado de la especulación con nuestra salud", ha finalizado.