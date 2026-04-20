Mónica García contrapone los 40 años de la Ley de Sanidad a la de Vivienda: "Vamos tarde"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparado este lunes la conmemoración de los 40 años de la Ley de Sanidad este sábado --vio la luz el 25 de abril de 1986-- con la de Vivienda --del año 2023--, una carpeta que considera el eje de mayor preocupación para la ciudadanía: "Vamos tarde".

"La especulación se ha hecho con la vivienda de nuestro país, no así en otros países. Vamos tarde, efectivamente. Pero por eso creo que tenemos que tomar todas las medidas, todas las drásticas y todas las radicales que sean necesarias para volver a recuperar ese derecho y ese artículo 47 de la Constitución", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 al preguntársele por si cree que, con la vivienda, se va tarde.

Sobre la negativa de Junts a apoyar el decreto ley con la prórroga de alquileres impulsado por Sumar y tras el choque entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y los posconvergentes después que esta acusara al partido de ser racistas y clasistas, García ha asegurado que "va a haber discusión" con Junts alrededor de la medida.

Ha asegurado que ve innecesario adjetivar a Junts tras ser preguntada por las declaraciones de Díaz y ha expresado que la medida "puede parar la sangría de la especulación de la vivienda".

40 AÑOS DE LA LEY DE SANIDAD

Sobre la conmemoración de los 40 años de la Ley de Sanidad este sábado, ha apuntado que la sanidad es como la democracia porque "nunca está a salvo" y apuesta por alimentar, mejorar, transformar y luchar contra los que considera que son negacionistas de la sanidad y aquellos que intentan privatizarla.

Ha señalado que la sanidad ha sufrido "dos embistes" --los recortes y la pandemia-- y ha pedido una mayor transparencia y trazabilidad a las comunidades autónomas con las listas de espera.

"Yo quiero saber cuánto se tarda en operar un variz, que son algunas de las nuevas patologías que estamos contabilizando, pero sobre todo quiero saber cuánto se tarda desde que vas al médico de atención primaria, tienes una dolencia o una patología, hasta que te diagnostican, te tratan y luego te operan", ha dicho.

Ha destacado la "robustez" del sistema sanitario español, el cual afirma que es envidiado en la mayoría de países del entorno y también a escala internacional.