Archivo - ASPE propone una revisión de la Ley General de Sanidad para afrontar el "desafío estructural" de las listas de espera - PEXELS/CSIC - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha propuesto una revisión de la Ley General de Sanidad para afrontar el "desafío estructural" de las listas de espera, opción que ha lanzado en coincidencia con la celebración del 40º aniversario de esta norma, que fue aprobada en abril de 1986.

"El sistema sanitario español ha demostrado su capacidad de resiliencia, pero no puede seguir operando con herramientas diseñadas para una realidad de hace 40 años", ha señalado la presidenta de esta organización, Herminia Rodríguez, en el contexto de la efeméride de este "pilar sobre el que se ha construido uno de los sistemas sanitarios más valorados de Europa".

Sin embargo, desde ASPE consideran que el contexto social, demográfico y epidemiológico actual ha cambiado de forma sustancial, por lo que es posible abordar una actualización profunda del modelo que permita garantizar su sostenibilidad y, especialmente, dar respuesta eficaz al creciente problema de las listas de espera.

En este sentido, ha afirmado que en 1986 había una menor prevalencia de enfermedades crónicas y una presión asistencial significativamente inferior a la actual. Por contra, hoy, el envejecimiento de la población, el incremento de la cronicidad y la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas han transformado la demanda sanitaria, lo que exige una adaptación normativa y organizativa que permita al sistema seguir cumpliendo con los principios de equidad, accesibilidad y calidad.

A este respecto, ha subrayado que los datos más recientes del Ministerio de Sanidad muestran que, a cierre de 2025, más de 853.000 pacientes permanecían en lista de espera para una intervención quirúrgica en España, la cifra más alta registrada hasta la fecha, con una demora media de 121 días. Además, más de cuatro millones de personas aguardaban una primera consulta con el especialista, con tiempos medios que superaban los 100 días.

UNO DE CADA CINCO PACIENTES ESPERA MÁS DE SEIS MESES PARA SER INTERVENIDO

"Especialmente preocupante resulta el hecho de que más de uno de cada cinco pacientes espera más de seis meses para ser intervenido, una situación que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y, en muchos casos, en la evolución de sus patologías", ha sostenido ASPE, que ha añadido que estas cifras, lejos de ser coyunturales, reflejan una tendencia sostenida en el tiempo y apuntan a un problema estructural.

A juicio de esta entidad, el modelo actual, pese a sus fortalezas, no puede absorber en solitario la creciente demanda asistencial. "La Sanidad Privada no compite con la pública, la complementa", ha manifestado Rodríguez en este sentido, al tiempo que ha explicado que el "objetivo" es "contribuir a que ningún paciente tenga que esperar más de lo necesario para recibir una atención sanitaria".

Por todo ello, se anima a abrir un proceso de reflexión que permita actualizar la Ley General de Sanidad, incorporando nuevas fórmulas de colaboración que optimicen los recursos disponibles, entre las que ha destacado el papel de la Sanidad Privada como aliado estratégico del sistema público. Esta lleva décadas complementando la capacidad asistencial, contribuyendo a reducir tiempos de espera y a mejorar la accesibilidad de los pacientes.

La concertación de servicios, el uso eficiente de la capacidad instalada y la planificación conjunta pueden convertirse en herramientas clave para mejorar la respuesta asistencial sin comprometer la sostenibilidad del sistema, han proseguido desde ASPE, tras lo que han afirmado que es necesario mejorar la organización del sistema, introducir incentivos adecuados y aprovechar todos los recursos disponibles, independientemente de su titularidad.