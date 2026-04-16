Más de 853.000 pacientes esperaban una operación al cierre de 2025, 20.000 más que seis meses antes

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes al segundo semestre de 2025 a 31 de diciembre, publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

No obstante, el tiempo medio de espera se sitúa en 121 días, 5 días menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 3 días más que hace seis meses . Por otro lado, el 21,6 por ciento de los pacientes en lista de espera incluido en lista de espera más de 6 meses, 1,3 puntos por debajo que en el año anterior, y 2 punto más que en junio.

Dermatología con 64 días, y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días, son las especialidades con menores tiempos medios de espera. La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 269 días, seguida de Neurocirugía con 172 días y Angiología y Cirugía Vascular con una espera media de 151 días. Los 11 procesos que se monitorizan específicamente en este sistema de información1presentan un tiempo medio de espera de 93 días.

En cuanto a las consultas externas, 84,42 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es superior en 1,2 puntos a la de diciembre de 2024 y hasta 3 puntos respecto a hace seis meses. El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 102 días, 3 días menos que en el corte de diciembre de 2024, pero 6 días más que en junio. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,5%.

(Habrá ampliación)