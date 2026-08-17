Mónica García y Elma Saiz comparecerán en el Congreso el 27 y 28 de agosto para explicar la situación en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (i), y la ministra de Sanidad, Mónica García (d), durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerán a petición propia en el Congreso de los Diputados los días 27 y 28 de agosto respectivamente, para dar cuenta de la situación en Ceuta tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio. También lo ha solicitado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Según han informado fuentes de Sanidad e Inclusión, este lunes se ha registrado la petición para acudir a las comisiones correspondientes en la Cámara Baja. De este modo, García acudirá a la Comisión de Sanidad y Saiz a la de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, la titular de Juventud e Infancia también ha solicitado dar explicaciones "con el fin de garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Ceuta", según han confirmado fuentes del Ministerio, aunque se desconoce la fecha.

HORAS DESPUÉS DE LA PETICIÓN DEL PP

La decisión llega horas después de que el Partido Popular exigieran a las tres ministras que rindieran cuentas en el Congreso para explicar las medidas adoptadas y su ausencia durante los últimos 16 días.

Los 'populares' han solicitado reunir a la Diputación Permanente de la Cámara Baja --el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones-- para que las García, Saiz y Rego rindan cuentas sobre la situación en Ceuta que corresponde a sus respectivos ministerios.

Explicaciones que abarcan desde el "colapso" sanitario que padece la ciudad autónoma hasta el impacto de las decisiones adoptadas en materia migratoria --incluida la regularización extraordinaria--, y la situación de los migrantes menores de edad que se encuentran aún en territorio español.

Este lunes, Mónica García ha defendido que el Gobierno central sí ha estado presente en Ceuta ante la crisis migratoria, respondiendo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quien ha cuestionado la "pasividad" del Ejecutivo y ha reclamado "analizar e investigar" las responsabilidades de Marruecos en la crisis.

Asimismo, la titular de Sanidad negó este domingo que Ceuta atravesase una situación de "colapso sanitario" aunque admitió zonas "especialmente tensionadas", y cifró en 5.800 los migrantes atendidos en la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis migratoria.

SE SUMAN A LAS COMPARECENCIAS DE ROBLES, BOLAÑOS Y ALBARES

El Gobierno registró el pasado viernes en el Congreso las solicitudes de comparecencia a petición propia y en periodo extraordinario de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria por la que entraron más de 72.000 migrantes ilegales desde Marruecos.

La ministra de Defensa comparecerá el martes 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo hará el jueves 27, mismo día que la ministra de Sanidad; y los ministros del Interior y Exteriores se explicarán el viernes 28, mismo días que Elma Saiz, cada uno en su comisión correspondiente.