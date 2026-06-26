Mónica García asegura que los sindicatos médicos continuarán la huelga aunque se retire el Estatuto Marco

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los sindicatos médicos que conforman el Comite de Huelga van a continuar la huelga contra el Estatuto Marco aunque decida retirar este Anteproyecto de Ley por el que se han producido paros desde el otoño pasado, los cuales se van a prolongar de manera ininterrumpida a partir de septiembre.

La ministra, que ha afirmado que los sindicatos le han advertido que seguirán con la huelga - "tanto si dejas el Estatuto Marco como si quitas el Estatuto Marco"-, considera que la decisión está movida por intereses que van más allá de las reivindicaciones de los médicos.

"Los sindicatos médicos en las últimas reuniones y negociaciones han hablado menos de las reivindicaciones de los médicos y más de sus reivindicaciones", como "tener una mesa propia para ellos y, de alguna manera, separarse del resto de los sindicatos", ha indicado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', de Radio Nacional de España recogida por Europa Press.

En este sentido, García ha recordado que se ha reunido "30 veces con los sindicatos médicos" y "60 con los sindicatos de la mesa legítimamente elegidos por sus compañeros". "En las últimas reuniones, les hemos dicho: '¿qué es lo que podemos hacer para desescalar el conflicto y seguir con el diálogo?'", ha expuesto, para continuar explicando que "muchas de las reivindicaciones" son "de otra ventanilla", en referencia a que este conflicto ha escalado ya a las CCAA, quienes son las que tiene las capacidads para su resolución.

"Gran parte de la solución del problema está en manos de las comunidades autónomas porque el Estatuto Marco, como cualquier reforma laboral, como cualquier reforma o Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), estatuto básico de los trabajadores, marca los límites", ha declarado al respecto, para añadir que se volverá a reunir con los sindicatos médicos "cuando quieran".

AFIRMA QUE ESTAS ORGANIZACIONES VEN A ESTA NORMA COMO "UN AVANCE"

Además, ha afirmado que las soluciones planteadas desde el Ministerio de Sanidad "les gustan" a estos representantes sindicales. "No hay ni un solo sindicato que no haya dicho que, efectivamente, el Estatuto Marco es un avance, pero que el Estatuto Marco se queda corto", ha enfatizado, tras lo que ha afirmado que la parte que no alcanza para llegar al acuerdo supondría invadir las competencias regionales y no atenerse al ordenamiento jurídico.

Por último, la ministra ha reconocido que "todavía le queda muchísimo recorrido a este Estatuto Marco". "Esperaría que no" fuera más extenso que el periodo restante para acabar la presente legislatura, ha subrayado, no obstante, para finalizar indicando que esta norma armoniza "los límites mínimos a partir de los cuales cada una de las comunidades, luego, tendrá que ejercer sus competencias".