CSIF se movilizará el lunes frente a Sanidad para rechazar el Estatuto Marco redactado por el Ministerio

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de CSIF frente al Ministerio de Sanidad. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se movilizará el próximo lunes frente al Ministerio de Sanidad para rechazar el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, al considerar que el texto excluye el derecho a la jubilación parcial y a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, puntos acordados durante la negociación en la Mesa del Ámbito.

"No podemos aceptar que este nuevo texto excluya cuestiones esenciales para nosotros y que ya estaban acordadas con el Ministerio, como el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores. Rechazamos que se pretenda dar la espalda a la mejora de las condiciones laborales de todo el personal del Sistema Nacional de Salud", ha señalado el presidente del Sector Nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas.

La movilización tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio, entre las 13.00 y las 14.00 horas, frente al Ministerio de Sanidad. A la concentración están convocados los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) para exigir al departamento que dirige Mónica García que respete los acuerdos alcanzados en la Mesa del Ámbito y los incorpore al anteproyecto del Estatuto Marco, cuyo plazo de alegaciones en la fase de audiencia e información pública ha concluido este viernes.

CSIF considera que no puede "permanecer indiferente" ante los "recortes" introducidos por Sanidad al Estatuto Marco, por lo que exige que "se recuperen íntegramente los compromisos alcanzados en la negociación colectiva". "Sobre todo unas líneas rojas para nuestra organización: el mantenimiento de la jubilación parcial y anticipada por coeficientes reductores para todo el personal estatutario", reitera la organización.

Para el sindicato, se trata de herramientas necesarias para garantizar el relevo generacional y la planificación de plantillas, y afirma que constituyen el reconocimiento de la penosidad, el desgaste físico y emocional y las condiciones especialmente exigentes que soporta el personal de la sanidad pública.

No obstante, CSIF denuncia que Sanidad también ha "recortado" otras cuestiones retributivas que afectan directamente al reconocimiento profesional, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extraordinarias.

CSIF recuerda que el acuerdo alcanzado el 26 de enero entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios de la Mesa del Ámbito recogía "avances importantes" tras años de negociación y que tenían como objetivo la modernización del marco regulador del personal estatutario y mejorar y actualizar las condiciones laborales del conjunto de profesionales del SNS: la jornada laboral de 35 horas, el fin de las guardias de 24 horas, estabilidad en el empleo y carrera profesional, prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida personal y laboral.

OTRAS REIVINDICACIONES PENDIENTES

Asimismo, CSIF emplaza al Gobierno a que "no demore más" la reclasificación profesional inmediata de los técnicos medios y superiores cumpliendo lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), y una nueva clasificación específica del personal estatutario con nuevas retribuciones que reconozcan la formación, competencias, responsabilidades, cualificaciones y especialidad de las profesiones sanitarias.

"El Ministerio tiene que cumplir su palabra. Además, después de 19 años, exigimos ya la clasificación de los técnicos de sanidad. No nos quedaremos con los brazos cruzados. Seguiremos exigiendo que el Gobierno cumpla con su palabra y respete el acuerdo", ha finalizado Hontangas.