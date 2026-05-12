Mónica García afirma que se intentó "boicotear" el desembarque del 'MV Hondius' afectado por hantavirus en Canarias

Mónica García afirma que se intentó "boicotear" el desembarque de pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se intentó "boicotear" el desembarque de pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias durante "la noche anterior" a esta operación logística y sanitaria, lo que ha afirmado en alusión a las pretensiones del Gobierno de las islas para que no se llevara a cabo en su territorio.

"Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación", ha manifestado durante su intervención en el Pleno del Senado, en el que ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios Popular (GPP), Plural (GPPLU) e Izquierda Confederal (GPIC). "Lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso, la noche anterior, boicotear que ese barco llegara a las costas canarias", ha enfatizado.

García, que ha subrayado que esta operación se ha realizado de maneras "exitosa" y que merece que los españoles estén "orgullosos", ha manifestado que el Gobierno no ha cometido "ningún error". De hecho, ha asegurado que, durante la misma, se han seguido "todos los protocolos" y los "criterios epidemiológicos" para "asegurar no solamente la salud de las personas que iban en el buque, sino también la salud poblacional, la salud global".

"Ha habido voces que han querido que las decisiones que íbamos tomando no estuvieran basadas ni en criterios técnicos, ni en criterios epidemiológicos, ni en criterios sanitarios, sino, efectivamente, en criterios de oportunidad política, y no lo hemos consentido", ha continuado, para insistir en que el operativo ha representado "un éxito". Este "nos refuerza como país", ha aseverado.

"Ha habido algunas personas que nos han dicho que nos saltemos el reglamento, que nos saltemos las leyes y que nos saltemos el Derecho internacional", ha expuesto, para rechazar esta postura. "Este Gobierno no se va a saltar ni las leyes, ni el Derecho internacional, ni el reglamento sanitario internacional", ha subrayado.

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