Mónica García advierte al PP de que deberá elegir "entre opacidad o transparencia" con el decreto de listas de espera

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que su departamento lleva este viernes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el real decreto sobre listas de espera con el objetivo de que "nunca más" se manipulen ni se maquillen los datos, y ha advertido de que los consejeros del PP tendrán que elegir "entre la opacidad o la transparencia".

"Tendrán que decidir si las listas de espera son para ellos un mero artificio electoral y político o una herramienta para gestionar con transparencia y trazabilidad la vida de la gente. Porque de lo que estamos hablando es de la vida y la salud de las personas", ha indicado García ante los periodistas antes de la reunión del CISNS.

Asimismo, la ministra ha recordado que en los últimos tres años se han aprobado más de 120 acuerdos en el CISNS y ha subrayado que este viernes se abordarán otros asuntos, como la actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud para 2026 y el abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tras ello, García ha señalado que el objetivo del Ministerio es aprobar varios reales decretos antes de las próximas elecciones, entre ellos la reforma de la relación laboral de los residentes en Ciencias de la Salud y el de preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias o pandemias.

Por último, la ministra ha lamentado que no hayan podido salir adelante otras iniciativas, como la ley de alcohol y menores, la ley del tabaco y el Estatuto Marco. "Mejorar las condiciones de los profesionales y la calidad profesional de nuestra sanidad pública era un reto que teníamos. El Ministerio ha hecho su trabajo y espero que dé sus frutos en el siguiente Gobierno progresista", ha concluido.